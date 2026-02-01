Voilà pourquoi Bentaleb a manqué la CAN 2025, Bounedjah pourrait rater le Mondial

On connait la raison pour laquelle Nabil Bentaleb n’a pas été retenu pour disputer la CAN-2025. Ce n’est absolument pas pour un ordre technique, mais il s’agit plutôt d’une mise à l’écart pour une raison disciplinaire.

L’une des surprises dans la liste de Vladimir Petkovic pour la Coupe d’Afrique des Nations-2025, c’était évidemment la non-convocation de Nabil Bentaleb. Interrogé en conférence de presse, le séléctionneur national a justifié son choix par « la rude concurrence qui existe dans le milieu de terrain ». Un argument qui n’a convaincu personne, étant donné que le joueur joue régulièrement avec le LOSC Lille et enchaine les bonnes performances.

Mais selon le média « El-Khabar », Bentaleb a payé le prix de son mécontentement et de sa contestation manifeste suite à la décision de son entraîneur de le remplacer par Ibrahim Maza lors du match face à la Somalie (après une heure de jeu), puis de le laisser sur le banc des remplaçants lors de la rencontre « festive » célébrant la qualification pour la Coupe du monde 2026, qui a opposé l’équipe nationale à l’Ouganda au stade de Tizi Ouzou, au mois d’octobre dernier. Ce comportement a suffi pour l’écarter d’abord du stage du mois de novembre, effectué en Arabie saoudite, avant que la décision ne soit étendue à la CAN-2025, où Petovic lui a préféré Ramiz Zerrouki.

Bentaleb et ses antécédents disciplinaires

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Nabil Bentaleb est écarté de l’équipe nationale pour des raisons disciplinaires. Sous l’ère de Djamel Belmadi, l’ancien joueur de Schalke avait déjà été exclu pour les mêmes motifs, ce qui l’avait privé de rendez-vous importants, notamment la Coupe d’Afrique des Nations-2019 en Égypte. Malgré sa déception face à la décision de son entraîneur de l’écarter de la CAN du Maroc, Nabil Bentaleb a préféré adopter une attitude mesurée et faire preuve de retenue, dans l’espoir d’un retour rapide et d’une présence lors du rendez-vous majeur que représentera le prochain Mondial.

Le milieu de terrain lillois s’est contenté d’exprimer sa déception de ne pas figurer sur la liste de l’équipe nationale, soulignant qu’il pensait avoir fait le nécessaire pour être présent à ce rendez-vous continental. Il a également affirmé respecter les choix du sélectionneur et assuré qu’il continuerait à travailler et à se concentrer avec son club, dans l’attente d’une nouvelle opportunité.

Pas de Coupe du monde pour Bounedjah ?

Dans le même contexte, et selon toujours le média « El-Khabar », un autre joueur serait menacé par le même sort. Il s’agit de l’attaquant Baghdad Bounedjah, en raison de ses protestations envers ses coéquipiers à l’issue du match face au Soudan lors de la dernière CAN. Selon la même source, Vladimir Petković n’aurait pas été totalement satisfait de l’attitude de Bounedjah au sein du groupe. Pis, l’attaquant en question a terminé le tournoi avec zéro but en cinq apparitions, ce qui lui a valu des critiques aussi bien sur le plan technique que disciplinaire. Dès lors, le joueur d’Al-Shamal a de fortes chances de ne pas figurer dans le groupe concerné par le stage du mois de mars prochain, d’autant plus avec le retour attendu de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri.

Selon les mêmes sources, la probabilité est également élevée de voir le natif d’Oran absent du Mondial 2026 aux États-Unis, notamment si Gouiri se montre convaincant lors des prochaines rencontres amicales. Même si plusieurs reproches sont adressés au sélectionneur national sur différents points, notamment son long séjour à Milan, ce dernier prouve qu’il ne tolère aucun manquement disciplinaire au sein du groupe et qu’il n’hésite pas à sanctionner tout joueur qui enfreint les règles.

