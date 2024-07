“Voilà ce qu’il a fait avec Belmadi avant la CAN”, Hocine Djennade dézingue Belaïli

Hocine Djennad a tiré à boulets rouges sur Youcef Belaïli. Il a fait une grave révélation à propos d’une altercation verbale entre le joueur et l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi avant la dernière CAN.

Youcef Belaïli a créé une grande polémique ces deux dernières semaines. Alors que le joueur a fait du chantage pour rester, le président du MC Alger, Mohamed Hakim Hadj-Redjem a fini par lui accorder un bon de sortie. Si tout se déroule comme prévu, il va s’engager incessamment avec l’ES Tunis.

L’attaquant international fait encore parler de lui dans les médias et sur les réseaux sociaux. C’est au tour maintenant à Hocine Djennad de descendre en flammes l’Oranais.

Belaïli n’a pas voulu disputer la dernière CAN, selon Djennad

En effet, le concerné n’a pas été tendre envers le joueur, qui le traite d’indiscipliné. « Je suis le Mouloudia depuis plus de 40 ans. Croyez-moi, je n’ai jamais vu un joueur faire ce qu’a fait Belaïli. Sa mentalité est catastrophique », dira-t-il, dans un passage sur le plateau d’une émission sportive, diffusée sur une chaine de télévision privée.

Djennad ne s’arrête pas là. Il a fait une grande révélation à propos d’un incident qui s’est produit entre Belaïli et l’ex-sélectionneur national, Djamel Belmadi, avant la dernière CAN en Côte d’Ivoire. « Belaïli avait refusé d’aller en Côte d’Ivoire avec la sélection nationale pour disputer la CAN. Pour vous faire une confidence, l’ex-sélectionneur national avait parlé au joueur au téléphone. Il l’a interrogé pourquoi il ne recule pas d’un cran pour contribuer au jeu défensif avec le Mouloudia et le joueur répondra : « de quoi je me mêle » […] Belaïli voulait tout faire pour ne pas jouer le CAN ».

Mais la question qui se pose : pourquoi Hocine Djennad n’a pas fait une telle révélation juste après la CAN ? Reste à savoir si c’est vrai ou bien juste pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. Si c’est vrai, on suppose alors que cet incident serait l’origine de la mise à l’écart du joueur de la sélection nationale.