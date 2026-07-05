1er Data Center national, hôpital spécialisé, logements… Tebboune inaugure de grands projets à l’occasion du 5 juillet

À l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné ce dimanche 5 juillet le coup d’envoi officiel de la grande opération nationale de distribution de logements au titre de l’année 2026.

Cette opération, organisée simultanément sur l’ensemble du territoire national, prévoit l’attribution de 179 168 logements et aides à l’habitat sous différentes formules. Elle comprend 42 520 logements publics locatifs, 11 914 logements AADL (location-vente), 9 975 logements promotionnels aidés (LPA) et 7 353 logements promotionnels libres (LPL).

Le programme inclut également 76 423 aides à l’habitat rural ainsi que 30 983 décisions d’attribution d’aides destinées aux lotissements sociaux, confirmant la poursuite de la politique de soutien au logement engagée par les pouvoirs publics.

5 Juillet : Tebboune inaugure une série de projets stratégiques à Alger

À l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré dimanche plusieurs infrastructures stratégiques à Alger. Ces réalisations concernent notamment le numérique, la santé, l’habitat et les services publics, illustrant la poursuite des grands projets de modernisation engagés par l’État.

Le chef de l’État a d’abord inauguré, à Mohammadia, le Centre national algérien des services numériques, considéré comme la première infrastructure numérique souveraine du pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, le général d’armée , du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, ainsi que de plusieurs responsables.

Avant le lancement officiel, le président a écouté l’hymne national, passé en revue des détachements des différentes forces de l’Armée nationale populaire et salué les personnalités présentes.

Cette nouvelle infrastructure constitue un projet stratégique destiné à renforcer la souveraineté numérique de l’Algérie. Composé de deux centres de données implantés à Alger et à Blida, le Centre national algérien des services numériques assurera l’hébergement des données sur le territoire national, la continuité des services numériques ainsi que l’interopérabilité entre les différents secteurs de l’État.

Conçu selon les standards internationaux, il garantit un taux de disponibilité de 99,98 %, une synchronisation instantanée des données et une forte résilience face aux incidents techniques.

🟢 A LIRE AUSSI : Import-export en Algérie : Tebboune annonce de nouvelles mesures



Un nouveau siège pour le ministère de l’Habitat et un hôpital pédiatrique entièrement numérisé

Le président de la République s’est ensuite rendu dans la commune de Dely Ibrahim pour inaugurer officiellement le nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire.

Dans l’après-midi, il a inauguré à Mahelma l’établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique Omar-Boudjellab. Doté de 80 lits et construit sur une superficie de 22.000 m², ce nouvel hôpital vient renforcer les capacités du système national de santé dans la prise en charge des nourrissons et des enfants souffrant de maladies cardiaques.

L’établissement regroupe plusieurs services spécialisés, notamment en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques, anesthésie-réanimation, chirurgie vasculaire, transplantation d’organes, imagerie médicale, laboratoire central et pharmacie.

Il dispose également d’un service des urgences, d’un centre de transfusion sanguine, d’unités de cathétérisme, d’un plateau technique complet comprenant IRM, scanner, radiographie et échographie, ainsi que d’espaces dédiés à la réadaptation cardiaque et au soutien psychologique des enfants.

L’hôpital comprend aussi un pôle pédagogique destiné à la formation et à la recherche scientifique avec un amphithéâtre de 170 places, deux salles d’étude, une salle de réunion et une bibliothèque. Entièrement numérisé, il devient le premier établissement hospitalier fonctionnant à 100 % en mode numérique en Algérie, grâce notamment à l’intégration de la télémédecine et des conférences médicales numériques.

Un nouveau pôle urbain AADL de plus de 10.500 logements

Le chef de l’État a également inauguré un nouveau pôle urbain AADL, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté notamment le général d’armée, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Habitat ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Édifié sur une superficie de 119,5 hectares, ce pôle urbain comprend 10.507 logements réalisés dans le cadre de la formule location-vente AADL, répartis entre quatre cités de 2.500 logements chacune et une cinquième cité de 507 logements.

Le site est doté de nombreuses infrastructures de proximité, dont un siège de sûreté urbaine, une polyclinique, un bureau de poste, quatre écoles primaires, deux collèges, deux lycées, deux centres commerciaux et 528 locaux commerciaux. Il comprend également des arrêts de transport urbain, des espaces verts, des aires de loisirs et un réseau de fibre optique.

Selon les autorités, ce nouveau pôle urbain illustre la nouvelle approche adoptée par le secteur de l’habitat, fondée sur la création de villes modernes, intégrées et offrant l’ensemble des équipements et services nécessaires aux habitants.