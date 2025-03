Voici pourquoi Tebboune ne participera pas au Sommet arabe du Caire

L’Agence de presse algérienne (APS) a appris d’une “source bien informée” que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de ne pas participer personnellement aux travaux du sommet arabe extraordinaire, qui se tiendra au Caire (Egypte) le 4 mars prochain, afin d’examiner les développements de la question palestinienne.

Le président a chargé Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, de représenter l’Algérie lors de ce sommet.

Cette décision intervient dans un contexte de déséquilibres et de lacunes ayant marqué le processus préparatoire de ce sommet, lequel a été monopolisé par un groupe restreint et limité de pays arabes.

Ces derniers se sont arrogés seuls la préparation des résultats attendus du sommet au Caire, sans la moindre coordination avec les autres pays arabes concernés par la question palestinienne.

La même source a confirmé que le président de la République a été profondément affecté par cette manière de procéder, qui consiste à inclure certains pays tout en excluant d’autres, comme si le soutien à la cause palestinienne était devenu l’apanage de quelques-uns.

Pourtant, la logique des choses exigeait et exige toujours de renforcer l’unité du front arabe et de resserrer les rangs de tous les pays arabes autour de leur cause centrale, la question palestinienne, d’autant plus qu’elle fait face à des défis existentiels visant à frapper de plein fouet le projet national palestinien.

C’est cette approche que l’Algérie a toujours préconisée et à laquelle elle continue de se référer. « Notre pays poursuit son engagement au sein du Conseil de sécurité pour plaider en faveur de la cause palestinienne, en tant que voix arabe qui clame la vérité, défend les droits des opprimés et ne cherche ni récompense ni gratitude de la part de ses frères. Cependant, elle ne peut que déplorer et regretter l’état actuel de la nation arabe. », rajoute la même source.