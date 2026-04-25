Voici les performances des opérateurs 5G en Algérie selon Ookla en 2026

Une étude récente menée par la plateforme mondiale Ookla, spécialisée dans l’analyse des réseaux, met en lumière les premiers résultats de la 5G en Algérie. Entre percée technique de Djezzy et déploiement stratégique d’Ooredoo, le paysage numérique algérien amorce une transformation radicale.

Parue le 22 avril 2026, l’étude d’Ookla s’appuie sur des tests de terrain rigoureux réalisés au début de l’année dans la capitale, Alger. En collaboration avec la méthodologie technique de RootMetrics, ces tests ont simulé une utilisation quotidienne réelle : plus de 650 kilomètres parcourus et 6 000 échantillons collectés via les derniers smartphones Samsung haut de gamme.

L’essor de la 5G en Algérie : une explosion des débits mobiles en 2026

L’introduction de la 5G fin 2025 a agi comme un véritable catalyseur pour l’internet mobile en Algérie. Selon le rapport, la vitesse moyenne de téléchargement au niveau national a bondi, passant de 23,6 Mbps en janvier 2025 à 40,87 Mbps en décembre de la même année.

Sans surprise, les villes ayant activé la 5G affichent les scores les plus impressionnants :

Alger : 102,56 Mbps

Sétif : 76,94 Mbps

Constantine : 64,47 Mbps

Oran : 55,69 Mbps

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Les débits dépassent les 100 Mbps… Voici les performances des opérateurs 5G en Algérie

Le rapport dresse un comparatif nuancé entre les trois opérateurs historiques :

Djezzy : L’opérateur s’impose sur la majorité des indicateurs de données. Il enregistre les meilleurs taux de réussite pour le téléchargement (Download) et l’envoi (Upload), garantissant une connexion sans interruption. Côté voix, Djezzy domine également avec le temps d’établissement d’appel le plus rapide et un taux de coupure dérisoire de 0,29 %.

: L’opérateur s’impose sur la majorité des indicateurs de données. Il enregistre les meilleurs taux de réussite pour le téléchargement (Download) et l’envoi (Upload), garantissant une connexion sans interruption. Côté voix, Djezzy domine également avec le temps d’établissement d’appel le plus rapide et un taux de coupure dérisoire de 0,29 %. Ooredoo : Il se distingue par une réactivité et une présence agressive sur la nouvelle technologie. Lors de cette phase initiale, Ooredoo a enregistré une part élevée d’utilisation active du réseau 5G pendant les tests de performance (drive tests) à travers Alger, avec 76 % des échantillons connectés. En exploitant une bande de spectre contiguë de 100 MHz sur 3,5 GHz (n78), l’opérateur assure à ses abonnés une plus grande probabilité d’être connectés à la 5G lors de leurs déplacements (en voiture ou à pied) dans la capitale. Ces résultats suggèrent qu’Ooredoo a agi plus rapidement que ses concurrents pour déployer un réseau 5G étendu et accessible.

: Il se distingue par une réactivité et une présence agressive sur la nouvelle technologie. Lors de cette phase initiale, Ooredoo a enregistré une part élevée d’utilisation active du réseau 5G pendant les tests de performance (drive tests) à travers Alger, avec 76 % des échantillons connectés. En exploitant une bande de spectre contiguë de 100 MHz sur 3,5 GHz (n78), l’opérateur assure à ses abonnés une (en voiture ou à pied) dans la capitale. Ces résultats suggèrent qu’Ooredoo a agi plus rapidement que ses concurrents pour déployer un réseau 5G étendu et accessible. Mobilis : Le leader du marché conserve une solidité sur les tâches de données légères et affiche le taux d’appels bloqués le plus bas (0,58 %), bien qu’il accuse un temps de connexion plus long (7,6 secondes en moyenne). L’opérateur historique semble encore s’appuyer massivement sur le réseau LTE en attendant la pleine expansion de ses services 5G.

Bien que la compétition soit serrée, Ooredoo a pris la tête du marché concernant le taux de réussite des tâches en téléchargement (Downlink task success). Cette performance technique indique que le réseau d’Ooredoo est particulièrement optimisé pour la réception de données lourdes, comme le streaming ou le téléchargement de fichiers.

Le marché mobile algérien en pleine mutation : l’impact du passage à la 5G

Le paysage de la téléphonie mobile en Algérie reste marqué par une forte domination du prépayé (95,6 %) et de la 4G (88,8 %). En termes de parts de marché, Mobilis maintient sa pole position avec 42,4 %, suivi de Djezzy (31,6 %) et d’Ooredoo (25,9 %).

L’entrée de l’Algérie dans l’ère de la 5G marque le début d’une nouvelle phase de compétition. Entre amélioration de la qualité de service et investissements massifs dans les infrastructures, la bataille pour la domination numérique ne fait que commencer.

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