Voici les 2 beaux buts de l’équipe d’Algérie en 2024 (vidéos)

Les buts de Yassine Benzia et Said Benrahma sont incontestablement les meilleurs de l’équipe d’Algérie lors de l’année 2024. Les deux joueurs sont nominés pour le prix du meilleur but de l’année des CAF Awards, tandis que le bijou de Benzia fait partie des nommés pour le prix Puskas.

Après la grande désillusion à la Coupe d’Afrique des Nations-2023 en Côte d’Ivoire, l’équipe d’Algérie a rebondi avec le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui a succédé à Djamel Belmadi. Pour le moment, le bilan du technicien bosniaque plaide en sa faveur, avec une qualification pour la CAN-2025 à la tête du groupe E et une première place des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

La sélection nationale a marqué 24 buts lors de l’année 2024, entre la CAN-2023, le tournoi FIFA, les éliminatoires de la Cdm-2026 ainsi que les éliminatoires de la CAN-2025. Mais deux joueurs ont réussi à marquer deux buts d’anthologie. Il s’agit de Yassine Benzia et Said Benrahma.

CAF Awards-2024 : Benzia et Benrahma nominés pour le prix du meilleur but

Face à l’Afrique du Sud lors du tournoi amical FIFA, Yassine Benzia, sur un service en retrait, il avait réussi un joli contrôle orienté dans la surface avant d’enchaîner sur un retourné acrobatique pour ramener les Fennecs à 3-3. Il s’agissait alors de son quatrième but en sélection.

Quant à Said Benrahma, il s’est distingué par un joli but face au Togo le mois d’octobre dernier, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2025. Il a fait irruption dans un espace étroit. Sa frappe fulgurante trouve la lucarne adverse comme un éclair.

Les deux buts sont tellement beaux qu’ils font partie des nommés pour le meilleur but de l’année des CAF Awards-2024, dont la cérémonie aura lieu le 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Les deux internationaux algériens sont en lice avec Abdul Aziz Issah (Dreams FC), Aboubakary Koita (Mauritanie), Denis Omedi (Kitara FC), Ibrahim Adel (Égypte), Kevin Pina (Cap-Vert), Cristovao Mabululu (Angola), Néné Dorgeles (Mali), Sébastien Haller (Côte d’Ivoire), Wessam Abou Ali (Al Ahly).

📍@YassBenzia

🏟️ @LesVerts v South Africa

🎥 FIFA Series — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2024

🚨Le But de Benrahma face au Togo 🇹🇬 ! ⚽️ pic.twitter.com/FvNmfsJisQ — Algérie_Foot🇩🇿 (@algeriefoot213) October 10, 2024

11 of the very best goals. 🤯⚽️ Cast your vote for Goal of the Year. 🎥 (https://t.co/JhZqRFtAQI) 🔗#CAFAwards2024 pic.twitter.com/ROnv7pyG9D — CAF_Online (@CAF_Online) December 1, 2024

Prix Puskas : le bijou de Benzia parmi les buts nommés

Mieux encore, le bijou de Yassine Benzia fait partie des nommés pour le prix Puskas. L’attaquant du club azéri Qarabag pourrait bien succéder à Guilherme Marduga. Le public peut voter pour trois buts jusqu’au 10 décembre. Les trois finalistes sont ensuite départagés par un jury international composé par des représentants de la FIFA et des fans sélectionnés sur le site FIFA.com. Le vainqueur sera connu lors de la cérémonie The Best FIFA en janvier 2025.

Il est en lice avec dix autres joueurs du monde. Il s’agit de Hassan Al Haydos (Qatar), Terry Antonis (Melbourne City), Walter Bou (Lanus), Michaell Chirinos (Honduras), Federico Dimarco (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Mohammed Kudus (West Ham), Denis Omedi (KCCA), Paul Onuachu (Trabzonspor) et Jaden Philogene (Hull City)