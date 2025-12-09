Voici les 10 pays les plus développés d’Afrique en 2025

En 2025, l’Afrique présente un tableau contrasté en matière de développement. Si aucun pays du continent ne rejoint encore les rangs des nations dites « développées », certaines nations se démarquent par des avancées significatives en matière de qualité de vie, d’éducation et d’infrastructures.

Des îles comme les Seychelles et Maurice aux économies continentales comme l’Afrique du Sud ou l’Égypte, ces pays montrent comment des politiques ciblées et des investissements stratégiques peuvent transformer le quotidien des populations et rapprocher l’Afrique des standards mondiaux de développement.

Selon une analyse de Business Insider Africa, s’appuyant notamment sur les données de World Population Review 2025, pour mesurer ces progrès avec précision, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) évalue les pays en fonction de leurs revenus, de leur taux d’alphabétisation, de leur espérance de vie, de leur stabilité politique et de l’accès aux services essentiels tels que l’électricité et les soins de santé.

🟢 À LIRE AUSSI : Un nouveau rapport de l’IGU propulse l’Algérie au rang de leader continental dans ce secteur

Ces indicateurs sont agrégés au sein de l’Indice de développement humain (IDH), offrant une évaluation complète de la capacité d’un pays à améliorer le bien-être et la qualité de vie de sa population.

En tête des classements de développement en Afrique se trouvent les nations insulaires des Seychelles et de l’Île Maurice, qui dominent le continent en termes d’IDH et de revenu par habitant.

Les Seychelles affichent un IDH de 0,848 et un Revenu National Brut (RNB) par habitant nominal de 12 850 $, suivies par l’Île Maurice avec un IDH de 0,806 et un RNB par habitant de 17 460 $.

Seychelles, Maurice, Algérie… Les moteurs du développement africain en 2025

L’Algérie se classe 3ᵉ parmi les pays africains les plus développés en 2025, avec un Indice de développement humain (IDH) de 0,763 et un Revenu National Brut par habitant de 5 320 dollars. Forte de ses importantes ressources naturelles, elle parvient à maintenir un niveau de développement élevé grâce à des investissements soutenus dans l’éducation, la santé et les infrastructures.

Malgré la nécessité de diversifier son économie, traditionnellement dépendante des hydrocarbures, l’Algérie illustre comment une gouvernance orientée vers le bien-être social peut favoriser des progrès significatifs dans le contexte africain.

Développement humain en Afrique : avancées, contrastes et défis

Sur le continent africain, plusieurs pays ont réalisé des progrès mesurés mais inégaux en 2025. L’Afrique du Sud, l’économie la plus industrialisée du continent, combine une base industrielle diversifiée, un secteur financier sophistiqué et des infrastructures avancées, avec un IDH de 0,741 et un RNB par habitant de 6 100 $.

Malgré une inégalité sociale persistante, un chômage élevé, une croissance lente et une quasi-stagnation en 2025, elle reste reconnue comme l’économie la plus structurellement avancée d’Afrique.

De même, la Libye montre une reprise rapide, reconstruisant les institutions et les infrastructures tout en rétablissant la stabilité économique. Son IDH de 0,721 et son RNB par habitant de 6 310 $ témoignent des progrès après des années de perturbations politiques et économiques.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se hisse au 11ᵉ rang mondial dans cette filière agricole clé

En revanche, l’Égypte, malgré une population dépassant les 110 millions d’habitants, continue de prioriser le développement humain par des investissements ciblés dans l’éducation, la santé et les infrastructures. Son IDH de 0,754 et son RNB par habitant de 3 510 $ démontrent comment les nations populeuses peuvent améliorer le niveau de vie lorsque les politiques et les investissements sont alignés sur les objectifs de développement humain.

Pendant ce temps, le Gabon, classé comme un pays à revenu intermédiaire supérieur grâce aux recettes pétrolières, affiche l’un des taux d’urbanisation les plus élevés d’Afrique (80%) et une population jeune (la moitié ayant moins de 20 ans). Son IDH de 0,733 reflète à la fois la richesse en ressources et l’investissement social ciblé.