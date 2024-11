Vladimir Poutine recadre ses propos sur Imane Khelif : « Je n’ai pas parlé d’elle, mais… »

Lors du prestigieux club de discussion Valdaï, le président russe Vladimir Poutine a été confronté par le journaliste algérien Akram Kherief, fondateur du site d’information Mena Défense, à propos de ses déclarations controversées concernant la boxeuse Imane Khelif.

Cette dernière avait été au cœur d’une violente polémique lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, accusée à tort d’être un homme se faisant passer pour une femme.

Interrogé sur ses propos précédents, Vladimir Poutine a nuancé ses déclarations. S’il a reconnu avoir exprimé des réserves quant à la participation d’athlètes transgenres dans les compétitions féminines, il a précisé n’avoir pas visé nommément Imane Khelif.

🟢 À LIRE AUSSI : Imane Khelif dépose plainte après la publication d’un rapport médical

Vladimir Poutine : « N’importe quel homme pourrait se déclarer femme et gagner »

« Je n’ai pas parlé d’elle à ce moment-là », a-t-il assuré, avant d’ajouter : « Je parlais d’un autre sujet lorsque quelqu’un déclare être une femme et participe à ces compétitions. Je ne faisais pas référence aux signes extérieurs. »

Le politicien a réitéré sa position selon laquelle la biologie physique ne devrait pas être ignorée dans le sport féminin. « Je critique ceux qui ignorent la biologie physique pour revendiquer une identité féminine« , a-t-il déclaré, soulignant ainsi son désaccord avec l’inclusion d’athlètes transgenres dans les compétitions féminines.

🟢 À LIRE AUSSI : Donald Trump s’en prend une nouvelle fois à Imane Khelif

Les propos de Vladimir ravivent un débat qui divise profondément la société et le monde sportif. En septembre dernier, lors d’une rencontre avec des étudiants à Kizel, le président russe, sans citer explicitement la championne algérienne, a remis en question la légitimité de sa victoire.

Selon lui, cette victoire serait « injuste » et témoignerait d’une prétendue inégalité dans le sport féminin. Il a ainsi avancé des accusations graves, affirmant que « n’importe quel homme pourrait se déclarer femme et participer à n’importe quelle compétition ». Ces propos, rapportés par l’Associated Press, ont suscité une vive réaction dans le monde du sport et au-delà.

🟢 À LIRE AUSSI : Un film documentaire sur la vie d’Imane Khelif bientôt réalisé