Vladimir Petkovic signe son contrat avec la FAF (photos)

Comme prévu, le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a officialisé sa venue ce matin. Il a signé un contrat de deux ans avec la fédération algérienne de football et succède officiellement à Djamel Belmadi.

C’est aujourd’hui, vers minuit, que Vladimir Petkovic a atterri à l’aéroport d’Alger en provenance de Rome. Il a trouvé à son accueil le président de la FAF, Walid Sadi, et le secrétaire général, Nadir Bouznad.

Comme prévu, c’est ce matin que le nouveau sélectionneur national s’est déplacé au siège de la fédération algérienne de football. Accompagné de son agent et son traducteur, il a officialisé son arrivée. En effet, le technicien bosniaque a signé un contrat de deux ans qui le liera à l’instance fédérale. Rappelons que Petkovic devrait être assisté par un entraineur local dans son staff. On parle de Nabil Neghiz, mais, pour le moment, il n’y a rien de concret.

Rappelons que le nouveau driver des Verts animera une conférence de presse cet après-midi, à 14:30, dans la salle des conférences du stade Nelson Mandela. Il va s’exprimer pour la première fois devant les médias algériens.

L’ambassade de la Suisse en Algérie félicite Petkovic

Vladimir Petkovic est un Bosniaque, certes, mais il dispose également les nationalités croate et suisse. Ainsi, l’ambassade de la Suisse en Algérie a félicité le concerné suite à sa nomination sélectionneur national de l’équipe d’Algérie.

« Bienvenue Coach ! L’Ambassade souhaite à Vladimir Petkovic une excellente arrivée à son nouveau poste, et plein succès avec les Fennecs 🇩🇿. M. Petkovic a été l’entraîneur de l’équipe de Suisse de 2014 à 2021, et a vécu avec elle certains de ses plus beaux succès ». A-t-il écrit sur sa page facebook officielle.