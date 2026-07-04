Vladimir Petkovic poussé vers la sortie ? Ce que l’on sait

L’avenir de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection algérienne est au cœur de toutes les spéculations. Au lendemain de l’élimination des Verts en seizièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Suisse (2-0), les rumeurs se multiplient quant à un départ imminent du technicien helvète, un mois seulement après l’annonce d’une prolongation de contrat qui avait déjà partagé l’opinion publique.

Toutefois, malgré l’insistance de plusieurs médias nationaux, aucune annonce officielle n’est venue confirmer la fin de sa collaboration avec la Fédération algérienne de football (FAF).

Des rumeurs de démission à confirmer

Pour l’heure, le débat se joue essentiellement dans les coulisses médiatiques. Selon des informations relayées notamment par le correspondant d’Echourouk News au Canada, Vladimir Petkovic aurait l’intention de jeter l’éponge.

D’autres sources évoquent un accord de principe verbal qu’aurait donné le sélectionneur au président de la FAF, Walid Sadi, pour acter son départ dès le retour de la délégation en Algérie, attendu d’ici le début de la semaine prochaine.

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Sur le plan contractuel, une démission impliquerait en principe le remboursement de deux mois de salaire par le coach suisse, mais les spéculations s’orientent plutôt vers une éventuelle séparation à l’amiable. Reste à savoir si ces bruits de couloir se traduiront par un acte officiel une fois l’équipe revenue à Alger.

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Une pluie de critiques et des pistes au stade des suppositions

Ce climat d’incertitude est alimenté par les critiques visant les choix tactiques du sélectionneur lors du Mondial, en particulier l’absence de véritable avant-centre face à la Nati, qui vient s’ajouter au bilan d’une CAN précédente déjà jugée mitigée (élimination en quarts de finale contre le Nigéria).

Signe que l’effervescence médiatique est à son comble, certains médias avancent déjà que la FAF s’activerait pour lui trouver un successeur et aurait pris contact avec l’entourage d’Éric Chelle, l’actuel sélectionneur du Nigéria.

Le technicien franco-malien possède l’avantage de bien connaître le football local, puisqu’il a dirigé le Mouloudia Club Oranais (MCO) durant la saison 2024-2025, une expérience sur le banc d’El Hamri qui lui confère une expertise direct du contexte sportif algérien.

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Là encore, il ne s’agit pour le moment que de simples bruits de coulisses. Tant que la FAF ou Vladimir Petkovic ne se sont pas exprimés publiquement, le statu quo demeure et le feuilleton de l’été ne fait peut-être que commencer.