Vladimir Petkovic nouveau sélectionneur des Verts (FAF)

La Fédération Algérienne de Football (FAF) annonce officiellement que le Bosniaque Vladimir Petkovic, est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale.

En effet, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le jeudi 29 février 2024, la FAF a annoncé « la finalisation de l’accord désignant le nouveau sélectionneur national. »

Ce même communiqué dévoile que » l’entraîneur Bosniaque Monsieur Vladimir PETKOVIC est le nouveau sélectionneur national. » Ajoutant aussi que ce dernier arrivera à Alger, le dimanche 3 mars 2024, et ce dans le but d’animer une conférence de presse.

Il est important de rappeler, que cette annonce sonne la fin d’une longue attente pour succéder à l’ancien sélectionneur national Djamel Belmadi qui a été à la tête de cette dernière durant 6 ans, et ce après la désillusion vécue par l’équipe et les fans des Verts, avec une élimination au 1er tour de la CAN 2023, ayant eu lieu en Cote d’Ivoire en janvier passé.

Qui est le nouvel entraineur des Verts ?

Né à Sarajevo, Vladimir Petkovic a grandi dans une famille croate en Bosnie avant de devenir citoyen suisse en 2003. Sa carrière de joueur et d’entraîneur s’est principalement déroulée en Suisse, avec des expériences à l’étranger en Turquie et en Italie.

En tant qu’entraîneur de la Lazio Rome, Petkovic a remporté la Coupe d’Italie face à l’AS Rome, son grand rival, en mai 2014. Ce succès a marqué un tournant dans sa carrière et a renforcé sa réputation en Europe.

Malgré son succès en Italie, Petkovic a connu des difficultés lors de son passage à Bordeaux en Ligue 1. La descente des Girondins en Ligue 2 a été un échec pour le coach, mais il a su rebondir avec les sélections nationales.

De 2014 à 2021, Petkovic a dirigé l’équipe nationale suisse avec succès. Sa capacité à qualifier l’équipe pour les grandes compétitions et à la faire briller sur la scène internationale a fait de lui un entraîneur respecté en Suisse et au-delà.

Sous la direction de Petkovic, la Suisse a atteint de nouveaux sommets. En remportant des victoires historiques et en dépassant les attentes, l’entraîneur a insufflé à son équipe un esprit de conquête et une confiance en ses capacités.

L’un des moments forts de la carrière de Petkovic a été la victoire de la Suisse contre la France lors de l’Euro 2020. Menés 3-1 à dix minutes de la fin, les Suisses ont renversé la situation pour remporter le match, laissant les supporters français sous le choc.