Vivre et travailler au Canada : le programme PICA s’ouvre aux Algériens

Vous avez pour projet de vivre et travailler dans l’une des provinces de l’Atlantique canadien ? Le Programme pilote de l’immigration au Canada atlantique représente une excellente opportunité pour les travailleurs qualifiés souhaitant s’établir en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans un communiqué, publié sur sa page officielle, l’ambassade d’Algérie au Canada invite les ressortissants algériens intéressés par ce programme à candidater. Découvrez sans plus attendre si vous êtes admissibles et préparez votre candidature dès aujourd’hui.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a visité 124 pays : Nick Maddock pose ses valises en Algérie, voici ce qu’il en pense

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique : qui est éligible ?

Le Programme pilote d’immigration au Canada offre une voie d’accès aux travailleurs qualifiés désireux de s’établir dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour être admissibles, plusieurs critères doivent être remplis, à savoir :

Posséder une expérience de travail pertinente ;

satisfaire aux exigences en matière d’études et de compétences linguistiques ;

Prouver la capacité financière à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille à l’arrivée, à moins de déjà travailler au Canada avec un permis valide.

L’expérience de travail est un pilier central de l’admissibilité, exigeant au minimum 1 560 heures par semaine au cours des cinq dernières années, équivalant à 30 heures par semaine sur un an.

Les heures rémunérées à temps plein ou partiel effectuées au Canada ou à l’étranger sont également prises en compte, à l’exception du bénévolat, des stages non rémunérés ou du travail autonome : « L’emploi doit correspondre à l’une des catégories de la CNP 2021, de FEER 0 (gestion) à FEER 4 (postes intermédiaires), et les tâches effectuées doivent correspondre à la description de la CNP pour le poste« , écrit l’IRCC sur son site officiel.

Grande exception pour les diplômés étrangers

Une exception importante concerne les diplômés étrangers ayant étudié dans l’une des quatre provinces de l’Atlantique. Ils sont dispensés de l’exigence d’expérience de travail s’ils ont obtenu un certificat d’au moins deux ans dans un établissement postsecondaire reconnu dans les 24 mois précédant la demande de résidence permanente.

De plus, ils doivent avoir étudié à temps plein, résidé dans l’une des provinces de l’Atlantique au moins 16 mois au cours des deux années précédant l’obtention du diplôme, et détenu les permis requis pour étudier et travailler au Canada.

Par ailleurs, les exigences en matière d’études et de langue sont déterminantes. Le niveau de scolarité requis de la catégorie FEER de l’offre d’emploi. Concernant la langue, un niveau minimum est fixé en fonction du FEER de la CNP 2021 : NCLC/CLB 5 pour les FEER 0, 1, 2, ou 3, et NCLC/CLB 4 pour le FEER 4. Les résultats d’un test de langue reconnu, datant de moins de deux ans, doivent être joints à la demande pour prouver cette maîtrise.

Enfin, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les fonds suffisants pour s’établir au Canada, un montant qui varie en fonction du nombre des membres de la famille. Cette preuve de fond n’est pas requise si le demandeur vit et travaille déjà au Canada avec un permis valide.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, pays ouvert ou fermé aux voyageurs ? Ce que dit l’indice Henley 2025