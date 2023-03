Vivez l’excellence avec les téléviseurs LG OLED

Vous souhaitez acquérir une télévision Smart et de qualité, qui vous permet de vivre une expérience immersive en regardant vos programmes préférés ? Ne cherchez pas plus loin ! LG vous propose le téléviseur qui satisfait tous vos besoins avec son modèle LG OLED.

Regroupant les dernières avancées technologiques, le modèle LG OLED est un téléviseur Smart de très haute résolution qui vous permet de découvrir vos films et séries, mais aussi vos jeux vidéo, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, notamment, au moyen de son écran fascinant 4K et à son innovation de diffusion grâce aux Pixels auto-émissifs.

Fruit de plusieurs années de recherche et de développement, la télévision LG OLED compte différentes caractéristiques innovantes à l’instar des Pixels auto-émissifs, du processeur α9 Gen5 AI, ou encore du ThinQ AI. À travers cet article, nous allons vous présenter la Smart TV LG OLED sous tous ses angles.

TV LG OLED, un design raffiné et une qualité révolutionnaire

Avec son modèle OLED, LG vous offre un design raffiné et minimaliste qui épouse avec élégance vos intérieurs en les embellissant. La TV LG OLED repose sur un design à la fois fin et robuste qui s’intègre parfaitement à votre espace. Quelque soit son emplacement, ce téléviseur vous permettra de profiter d’une vue très nette et vous garantira une qualité premium. Outre sa finesse, la télévision LG OLED est frameless, autrement dit son écran 4K ne compte pas de bordures pour compléter l’immersion.

Au-delà de son esthétique, LG vous propose sa gamme de TV OLED 2022 dénommée OLEDS, une véritable innovation technologiques disponible en deux tailles, 55 et 65 pouces. En effet, avec ses Pixels auto-émissifs, cette Smart TV diffère des modèles plus conventionnels utilisant le rétroéclairage. Ainsi, le OLED auto-éclairé repose sur des pixels qui s’allument indépendamment, c’est-à-dire sans qu’aucun rétroéclairage ne vienne ternir leur éclat. Dorénavant, les zones sombres sont parfaitement noires sans effet de lumière ou de halo, par ce que les pixels s’allument pour afficher les images et s’éteignent automatiquement pour afficher le noir.

Imaginez une image nette avec une profondeur inégalée, mais aussi un contraste infini avec des couleurs sombres éblouissantes et des lumières lumineuses. Car, sans rétroéclairage pour atténuer leur impact, les pixels auto-éclairés reçoivent des couleurs noires plus profondes pour un contraste net dans chaque lumière. Ainsi, les éléments visuels sont plus définis permettant de faire ressortir les détails subtils fidèles à la réalité que vous ne voyez habituellement pas.

Processeur IA α9 Gen 5 de LG : quand beauté rime avec intelligence

Il est à noter que la TV OLED est compatible avec les contenus Dobly Vision & Dolby Atmos (plus de 3 800 contenus disponibles sur les plateformes de streamings telles que Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) pour une immersion sensationnelle.

Néanmoins, si le contenu n’est pas de qualité Dobly, le microprocesseur α9 de cinquième génération de la TV OLED entre en action et activera l’intelligence artificielle pour améliorer les objets au premier plan et à l’arrière-plan, afin d’ajouter une profondeur naturelle et rendre les couleurs spectaculairement vives et précises. En outre, si votre contenu est de mauvaise qualité depuis la source, l’intelligence artificielle (IA) et le microprocesseur de LG vont augmenter sa résolution.

Ainsi, la Smart TV LG OLED compte :

Ai Upscaling : qui permet d’augmenter la résolution.

qui permet d’augmenter la résolution. Ai Picture pro : qui va reconnaitre l’arrière-plan et le type d’image et les adapter pour une expérience optimale.

qui va reconnaitre l’arrière-plan et le type d’image et les adapter pour une expérience optimale. Ai sound pro : qui permet d’avoir un son virtuel de 7.1.2 (équivalant d’une barre de son à 7 baffles + 2 twitters + 1 Subwoofer).

qui permet d’avoir un son virtuel de 7.1.2 (équivalant d’une barre de son à 7 baffles + 2 twitters + 1 Subwoofer). Ai genre selection : qui va sélectionner le mode approprié selon chaque contenu et offrir la meilleure expérience son/image.

De plus, la TV LG OLED dispose de la dernière version WebOS 2022 qui permet de bénéficier de comptes spécifiques pour chaque utilisateur avec des recommandations personnalisées. Cette technologie repose également sur la commande vocale. En effet, le modèle OLED est prêt à vous répondre à tout moment, il peut écouter et afficher les réponses du contenu personnel. Le téléviseur de LG prend en charge jusqu’à 22 langues (146 pays différents), grâce à LG ThinQ AI.

Pour les parents, la Smart TV OLED intègre la fonctionnalité « Family Setting » pour gérer l’utilisation et le temps de visionnage des enfants, à travers :

Usage limit setting : qui règle la limite de temps d’utilisation de la télévision.

qui règle la limite de temps d’utilisation de la télévision. Eye care mode : qui réduit de la lumière bleue et protège les yeux des enfants.

qui réduit de la lumière bleue et protège les yeux des enfants. Volume Limit Mode : qui limite et maximise le volume.

qui limite et maximise le volume. Screen time report : qui est un tableau de bord contenant des notifications du temps d’écran utilisé quotidien/hebdomadaire (par application mobile/TV).

La Smart TV LG OLED fête ses 10 ans d’excellence

Par ailleurs, il est à noter que le téléviseur LG OLED a réussi à décrocher plusieurs distinctions lors de différentes manifestations internationales dans le domaine de l’innovation. Depuis 2013, soit une dizaine d’années, le modèle OLED de chez LG est classé meilleur téléviseur en termes d’innovation, de design et de qualité.

En effet, la Smart TV LG OLED est désignée comme la meilleure innovation depuis huit (8) ans consécutifs au CES. Mais aussi, comme le meilleur produit depuis dix (10) ans consécutifs aux EISA Awards. La TV OLED est également le meilleur design depuis dix (10) ans consécutifs aux IF/REDDOT awards.

Outre ses distinctions, plusieurs organismes à l’instar de Eye Safe Display et TUV certifient que le téléviseur OLED est « Eye Safe », c’est-à-dire sans danger pour les yeux. Ainsi, vous n’avez plus besoins de vous inquiéter pour la santé de vos yeux. Il vous suffit de profiter pleinement de l’expérience qu’offre LG OLED.

Bien évidemment, la TV OLED est un produit écoresponsable et s’inscrit dans le cadre des initiatives écologiques de LG. À cet effet, sa conception réduit son impact environnemental avec la certification SGS. D’ailleurs, sa fabrication compte moins de pièces et ne comprend aucune substance dangereuse comme le Cd et l’InP.

L’emballage du modèle OLED compte le minimum de matériaux nécessaires pour vous être livré en parfait état dans une boîte en carton recyclable. L’efficacité énergétique de ce téléviseur minimise la pollution de l’air intérieur pendant que vous le regardez. De plus, quand il est temps de s’en séparer, vous pouvez le faire en toute tranquillité grâce à son taux de recyclage élevé.

Promotions Ramadan 2023 : ne ratez pas l’occasion, offrez-vous le LG OLED !

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, LG lance des promotions exceptionnelles sur ses équipements électroménagers, comme les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs, mais aussi ses produits audios. Ces offres promotionnelles sont valables jusqu’au 06 avril 2023 et leur valeur de remise atteint les 40 000 DA.

Ainsi, vous pouvez profiter de cette occasion pour vous offrir le téléviseur LG OLED 55 pouces, avec sa qualité 4K aux innombrables détails, et dont le prix passe de 269 900 DA à 239 900 DA. Ou encore, acquérir le OLED 65 pouces pour une expérience plus immersive au prix promotionnel de 409 900 DA au lieu 449 900 DA.

Pour profiter de vos programmes préférés avec des images et des sons hors du commun, LG vous propose également un pack comprenant la Smart TV OLED 65 pouces et la barre son S80QY au prix promotionnel de 484 800 DA au lieu de 534 800 DA.

