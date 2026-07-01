Vivant, humain et connecté : l’AADL Rahmania réinvente la vie urbaine

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville s’apprête à livrer, dans les tout prochains jours, un nouveau joyau urbain de 10 507 logements au cœur de la commune de Rahmania, située dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger.

Passer les portes de ce nouveau pôle ne laisse personne indifférent : il s’agit de l’une des signatures les plus éclatantes de la nouvelle vision nationale en matière de développement urbain durable. Ici, tout a été pensé pour élever les standards de vie et redéfinir le confort quotidien.

Pour s’en rendre compte, il suffit de s’y promener. Ce site stratégique de 119,5 hectares, qui surplombe majestueusement le barrage de Douéra et borde l’autoroute Est-Ouest, s’apparente à une véritable ville autonome.

Divisé en quatre grands quartiers de 2 500 logements et un cinquième de 507 unités, ce projet représente la toute dernière pièce manquante du programme de vente en location (AADL 2) au sein de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

L’élan initial avait été donné le 5 juillet 2023 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Un symbole fort pour un chantier hors norme.

Les marqueurs d’une douceur de vivre retrouvée

Sur le plan architectural, le site rompt avec la monotonie visuelle des anciens grands ensembles. Les 261 bâtiments du pôle (répartis entre des structures de type R+9 et R+15) affichent fièrement une identité culturelle forte, rythmée par des motifs subtils inspirés du zellige algérien, mêlant authenticité et modernité.

De plus, 528 locaux commerciaux ont été intégrés directement au bas des immeubles pour encourager une économie de proximité vivante.

Selon le journal El Khabar, dont l’équipe a pu parcourir les lieux en avant-première et consulter la fiche technique établie par l’Établissement de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, l’aménagement du pôle fait la part belle à une mixité fonctionnelle inédite.

Les futurs habitants disposeront immédiatement de dix structures publiques clés en main, comprenant quatre écoles primaires, deux collèges, deux lycées, un poste de sûreté urbaine et une polyclinique de santé publique ultra-équipée (comprenant notamment des services de radiologie, un laboratoire d’analyses, des urgences, une salle de réanimation et des cabinets de soins dentaires).

Pour resserrer les liens sociaux, sept places de quartier ont été aménagées, complétées par un généreux poumon vert de plus de 14 hectares dédié au sport et à la détente.

Les concepteurs ont intelligemment séparé les espaces de jeu actifs des zones de repos. Les résidents pourront ainsi profiter de cinq terrains de sport de proximité, d’une piste de skate-park, de trois boulodromes pour la pétanque, et même d’aires de jeux d’esprit équipées de tables d’échecs et de ping-pong, le tout le long d’une agréable promenade piétonne de 1,5 kilomètre.

Des services connectés et une infrastructure de pointe

Au-delà de l’esthétique, le pôle intègre de nombreuses solutions intelligentes qui répondent aux exigences d’une ville moderne. Partout, le paysage est embelli par des œuvres d’art façonnées par des artisans locaux, inspirées des symboles de la Révolution algérienne.

L’espace public est jalonné de mobilier urbain soigné, de panneaux signalétiques clairs et d’horloges publiques. Une attention particulière a été portée à la mobilité avec l’installation de 8 arrêts de bus connectés, équipés d’écrans publicitaires numériques et de bornes de recharge pour smartphones.

Sous le bitume et le long des 11,62 km de routes structurées, la technicité est au rendez-vous pour assurer la fluidité du trafic grâce à deux grands ronds-points de liaison.

Le réseau souterrain impressionne par ses dimensions : 7,78 km de canalisations d’eau potable, 11,58 km de réseaux d’assainissement, 15,85 km pour l’évacuation des eaux pluviales et 8,8 km de conduites de gaz. L’électricité s’étend quant à elle sur 58,45 km pour alimenter, entre autres, 990 lampadaires publics.

Enfin, un réseau de fibre optique de 7,2 km garantit aux résidents un accès Internet à très haut débit dès leur emménagement.

Un ministère engagé au diapason des attentes

La concrétisation de ce pôle modèle met en lumière le défi de taille relevé par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Ce projet stratégique s’inscrit au cœur de la politique de l’État visant à créer de nouveaux centres urbains intégrés afin de décompresser la capitale et les grandes métropoles.

Le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi, a d’ailleurs suivi ce dossier de très près. Par des visites de terrain régulières et un suivi rigoureux, il a veillé au maintien d’une cadence de travail soutenue auprès des entreprises de réalisation.

Son mot d’ordre est resté inchangé tout au long du processus : veiller au strict respect des normes techniques et architecturales pour éviter les écueils d’infrastructure, tout en s’assurant que ce projet ne soit pas une simple juxtaposition d’immeubles, mais bien une cité vivante, humaine et connectée, prête à offrir une nouvelle vie à ses résidents.