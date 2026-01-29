Vitrine automobile exceptionnelle : voici les marques attendues à la 1ère édition du Salon Mechanica

Du 10 au 12 février 2026, la ville d’Oran accueillera la première édition du Salon Mechanica, un nouveau rendez-vous dédié à l’industrie automobile et aux métiers de la mécanique en Algérie.

Pendant trois jours, constructeurs, équipementiers et acteurs industriels se retrouveront autour d’un même objectif. Exposer les capacités du secteur et renforcer les liens entre production locale et partenaires internationaux.

Organisé sous le haut patronage du ministère de l’Industrie, avec l’accompagnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), l’événement s’annonce comme une plateforme de référence pour la filière automobile.

Mechanica 2026 : une vitrine pour l’industrie automobile en Algérie

Le Salon Mechanica réunira environ 100 exposants, issus d’Algérie et de l’étranger. Les organisateurs veulent mettre en avant les chaînes de fabrication, le montage de véhicules, les industries connexes et la sous-traitance.

L’événement vise aussi à encourager l’intégration industrielle et à améliorer le taux d’intégration locale, un axe central de la stratégie nationale dans le secteur automobile.

Les marques automobiles attendues à la première édition de Mechanica Algeria à Oran

Plusieurs marques et groupes bien connus ont confirmé leur participation à cette première édition. Parmi les constructeurs et groupes automobiles présents :

Stellantis, maison mère de la marque italienne Fiat

Avec un accent mis sur la production de son usine de Tafraoui (Oran), qui vise 90 000 véhicules en 2026 :

Doblo touristique

Doblo utilitaire

Grande Panda

Des marques chinoises

Les stands accueilleront également des marques chinoises majeurs, notamment :

Chery, avec un stand dédié

Le géant étatique chinois, FAW

JAC, représentée en Algérie par son distributeur exclusif EMIN AUTO

Une présence algérienne affirmée

Le Salon Mechanica mettra aussi en avant le savoir-faire national. La marque algérienne spécialisée dans les poids lourds, Tirsam, participera à l’événement avec la présentation de ses derniers modèles et solutions destinées au transport et à la logistique.

Cette participation vise à consolider sa position sur le marché national et à explorer de nouvelles opportunités à l’international.

Équipementiers et sous-traitants au rendez-vous à Mechanica Algeria

Au-delà des véhicules, Mechanica rassemblera plusieurs acteurs clés des industries annexes, notamment :

Fabcom, spécialisée dans les batteries

Iris, active dans la fabrication de roues

Ghazal, spécialisée dans les équipements GPL

De nombreux producteurs de pièces de rechange

Des entreprises de sous-traitance industrielle et de services techniques

Cette diversité permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations en matière de maintenance, d’équipements et de composants automobiles.

Le salon sera également marqué par une annonce institutionnelle importante. La création d’une filière dédiée aux pièces de rechange automobiles au sein du CREA devrait être officialisée. Cette initiative vise à structurer l’activité, fédérer les opérateurs et renforcer la compétitivité de l’industrie nationale.