Films fumés, vitres teintées à 30 % ou 50 % : beaucoup d’automobilistes pensent qu’un certain taux reste toléré. Le nouveau code de la route interdit pourtant tout film ou procédé opaque sur les vitres. Et l’amende a doublé. Ce que dit le texte, ce que risque le conducteur et les cas particuliers.

Vitres teintées en Algérie : ce qui est interdit

Vous pensez qu’un léger film fumé passe inaperçu au contrôle ? Le code de la route ne laisse aucune marge. Toutes les vitres, pare-brise compris, doivent rester transparentes pour que le conducteur voie bien la route.

Film plastique, produit teintant ou tout autre procédé : tout ce qui assombrit les vitres est interdit. Le conducteur ne doit pas non plus coller sur le verre des objets qui réduisent son champ de vision. Les gendarmes visent donc aussi bien les films fumés que les grands autocollants opaques.

La règle n’a rien de nouveau, mais elle coûte désormais plus cher. Avec le code de la route publié en mai, l’amende a doublé. Un simple film fumé peut donc vite coûter cher au conducteur.

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Vitres fumées : quel pourcentage d’opacité est autorisé ?

La question revient sans cesse : une teinte à 30 % ou à 50 % reste-t-elle légale ? La Gendarmerie nationale a répondu en septembre sur sa page Tariki. Elle ne fixe aucun seuil, ni à 30 %, ni à 50 %. Le principe reste l’interdiction de tout produit qui rend les vitres opaques.

Le critère retenu est la visibilité du conducteur. Un film jugé excessif peut donc être sanctionné dès qu’il réduit le champ de vision, même sans pourcentage précis. La Gendarmerie reconnaît que la teinte limite l’éblouissement lors des longs trajets, mais elle n’en fait pas une exception.

Des textes d’application pourraient fixer plus tard des normes précises pour les vitrages. En attendant, aucun taux d’opacité n’est autorisé pour un film ajouté après l’achat. Le conducteur prend donc un risque dès qu’il pose un film fumé.

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Amende pour vitres teintées : 6 000 DA et permis retenu jusqu’au paiement

Un film fumé sur les vitres coûte désormais 6 000 DA d’amende. Avant le nouveau code, l’amende était d’au moins 3 000 DA. Selon nos calculs, la sanction a donc doublé.

Le même tarif s’applique à un véhicule sans équipement offrant au conducteur un champ de visibilité suffisant. Des vitres simplement sales coûtent moins cher : 3 000 DA. En revanche, un film sur les vitres n’entraîne pas l’immobilisation du véhicule.

Lors du contrôle, l’agent retient le permis jusqu’au paiement. Seul un paiement électronique immédiat permet de le garder. Le document remis par l’agent permet de continuer à conduire pendant dix jours. Le conducteur dispose ensuite de 45 jours pour payer auprès des services des Finances ou d’Algérie Poste.

Passé ce délai, le dossier part au tribunal, et le juge double l’amende. La facture monte alors à 12 000 DA, selon nos calculs. Il faut aussi compter le coût du retrait du film, à la charge du propriétaire.

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Vitres teintées d’origine, véhicules importés : les cas particuliers

L’interdiction vise la pose d’un film ou d’un procédé opaque, pas le verre d’origine. En 2023, la Gendarmerie avait précisé que les vitres montées par le constructeur n’étaient pas concernées. Elles respectent les normes internationales de sécurité, avec des techniques réglementées. Le nouveau code suit la même logique : il interdit les films ajoutés, pas les vitres conformes aux normes.

La question concerne directement les voitures importées de moins de trois ans. Beaucoup arrivent d’Europe avec des vitres arrière surteintées d’usine. Un film ajouté par un ancien propriétaire, lui, reste interdit en Algérie, même s’il était toléré dans le pays d’achat.

Le code ne prévoit pas non plus d’exception médicale ou professionnelle pour les films ajoutés. Un conducteur gêné par la lumière ne peut donc pas invoquer un motif de santé pour garder un film.

Vitres teintées en Algérie : les questions fréquentes

Une teinte à 30 % est-elle autorisée ?

Non. La Gendarmerie ne fixe aucun seuil toléré. Tout film ou procédé opaque ajouté sur les vitres reste interdit.

Combien coûte l’amende pour vitres teintées ?

L’amende forfaitaire atteint 6 000 DA. Elle double et passe à 12 000 DA si le conducteur ne paie pas dans les 45 jours.

Le permis est-il retenu ?

Oui, jusqu’au paiement, sauf paiement électronique immédiat. Le conducteur peut rouler dix jours avec le document remis par l’agent.

Les vitres teintées d’origine sont-elles interdites ?

La Gendarmerie a indiqué en 2023 que les vitres montées par le constructeur n’étaient pas concernées. L’interdiction vise les films et procédés ajoutés.

Ma voiture importée a des vitres fumées : que faire ?

Vérifiez s’il s’agit d’un verre d’origine ou d’un film ajouté. Un film ajouté doit être retiré pour rouler en règle en Algérie.