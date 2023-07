Visites de Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie : diffusion d’un documentaire spécial

Les chaînes de télévision algériennes diffuseront aujourd’hui, le jeudi 27 juillet 2023, en début de soirée (21 heures), un documentaire spécial sur les visites officielles du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar, en Chine et en Turquie.

Le Président Tebboune a effectué une visite de travail de deux jours au Qatar, où il a rencontré l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Suite à cela, il s’est rendu en République populaire de Chine pour une visite d’État de cinq jours, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping.

Ces visites ont permis de renforcer les relations bilatérales entre l’Algérie et ces trois pays amis. Les rencontres avec les dirigeants qatari, chinois et turc ont été l’occasion de discuter de questions d’intérêt commun et de coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce et la culture.

Au Qatar, le Président Tebboune et l’émir Tamim bin Hamad Al Thani ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à renforcer les liens fraternels et à promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines.

Renforcement des partenariats stratégiques avec la Chine

En Chine, le Président Tebboune et le Président Xi Jinping ont échangé sur le renforcement des partenariats stratégiques entre les deux pays. Ils ont également discuté des moyens d’accroître les échanges commerciaux et d’investissement, ainsi que de coopérer sur des questions internationales importantes.

A LIRE AUSSI : Tebboune annonce que la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie

En Turquie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Président Recep Tayyip Erdoğan ont discuté de la consolidation des échanges économiques et commerciaux entre les deux nations. Ils ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.

Ces visites ont abouti à la signature de plusieurs accords bénéfiques pour l’Algérie, couvrant des domaines tels que le commerce, l’énergie, la culture et l’éducation. Ces accords contribueront certainement à renforcer les liens et à favoriser le développement mutuel entre l’Algérie et ses partenaires internationaux.

A LIRE AUSSI : Tebboune et Erdogan visent 10 milliards de dollars d’investissements turcs en Algérie