Visiter le Tassili et le Hoggar : quand partir, avec quel guide et quelles formalités

Peintures rupestres du Tassili n’Ajjer, lever de soleil sur l’Assekrem, nuits en bivouac sous les étoiles : la randonnée dans le Sud algérien attire de plus en plus de marcheurs. Meilleure saison, durée des circuits, guides locaux, équipement et visa à l’arrivée : voici le guide complet avant de partir.

Randonnée dans le Sud algérien : le Tassili et le Hoggar, deux massifs d’exception

Le Sud algérien attire de plus en plus de randonneurs, Algériens comme étrangers. Deux massifs concentrent l’essentiel des circuits : le Tassili n’Ajjer, autour de Djanet, et le Hoggar, autour de Tamanrasset. Ils offrent quelques-uns des paysages les plus spectaculaires du Sahara.

Ces deux régions n’ont pourtant rien d’un désert monotone. On y marche entre falaises de grès, canyons, aiguilles volcaniques et cordons de dunes. Chaque étape révèle des traces de la vie humaine qui s’y est épanouie il y a des milliers d’années.

Ces randonnées ne s’improvisent pas. L’accès aux parcs culturels obéit à des règles précises, et la présence d’un guide local s’impose partout. Voici l’essentiel à connaître avant de partir.

Tassili n’Ajjer : randonner au cœur d’un musée à ciel ouvert

Le Tassili n’Ajjer est un immense plateau de grès qui domine Djanet, dans le sud-est du pays. L’UNESCO l’a inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1982, pour ses paysages comme pour son art rupestre. Il abrite des milliers de peintures et de gravures préhistoriques.

Ces œuvres racontent un Sahara aujourd’hui disparu, peuplé de girafes, d’éléphants et de troupeaux de bovins. Elles montrent aussi des scènes de chasse, de danse et de vie quotidienne. Les spécialistes y lisent plusieurs millénaires d’histoire humaine et climatique.

Les sites majeurs, comme Sefar, Jabbaren ou Tamrit, ne se rejoignent qu’à pied. La montée vers le plateau emprunte des cols, comme ceux d’Afilalet, d’Assakao ou d’Aroun. La randonnée se poursuit ensuite sur plusieurs jours, avec des nuits en bivouac et des dromadaires pour porter les bagages.

Tamrit doit aussi sa réputation à ses cyprès du Tassili, des arbres millénaires qui ont survécu à l’assèchement du Sahara. Cette espèce endémique ne pousse nulle part ailleurs dans le monde. Elle fait partie des trésors naturels que protège le parc culturel.

Djanet et la Tadrart Rouge : les autres randonnées autour du Tassili

Autour de Djanet, d’autres circuits attirent les marcheurs. La Tadrart Rouge et ses dunes ocre comptent parmi les paysages les plus photographiés du Sahara algérien. Ses arches de pierre et ses canyons se découvrent souvent en combinant 4×4 et marche. Plus au nord, l’oasis d’Iherir et ses gueltas offrent un contraste verdoyant au cœur du désert.

Djanet elle-même mérite une halte. L’oasis accueille chaque année la Sebeïba, la plus grande célébration des Touaregs du Tassili n’Ajjer. Elle culmine le jour de l’Achoura, dixième jour du premier mois du calendrier musulman. L’UNESCO l’a inscrite en 2014 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Selon la tradition, la Sebeïba remonte à un pacte de paix entre deux tribus du Tassili, les Oraren et les Tra’orfitt. Elles l’auraient scellé en apprenant la victoire de Moïse sur Pharaon, le jour de l’Achoura. Depuis, les deux communautés rejouent chaque année leur rivalité, mais sous la forme d’une joute artistique.

Pendant neuf jours, danseurs et chanteuses s’affrontent pour représenter leur communauté. Le dernier jour, un cortège traverse l’oasis au son des tambours jusqu’au lieu de la cérémonie. Les hommes, en tenue de guerrier et chèche noir, brandissent l’épée. Les femmes, en robe indigo et parées de bijoux, chantent au rythme du tambourin.

Notre article sur le visa à l’arrivée à Djanet détaille l’accès à cette région pour les touristes étrangers. Il explique les étapes de la procédure, de la réservation du circuit à l’arrivée sur place.

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Hoggar : l’Assekrem et le plus haut sommet d’Algérie

Le Hoggar, ou Ahaggar, s’étend autour de Tamanrasset, à près de 2 000 kilomètres au sud d’Alger. Ce massif volcanique abrite le mont Tahat, point culminant de l’Algérie à 2 908 mètres. Ses aiguilles de basalte composent un décor saisissant.

L’Assekrem en reste le site le plus célèbre. Ce plateau, situé à environ 80 kilomètres de Tamanrasset, se rejoint par une piste en 4×4. Les visiteurs y viennent pour le lever et le coucher du soleil sur l’Atakor, ainsi que pour l’ermitage du père Charles de Foucauld.

Le lever du soleil à l’Assekrem constitue l’un des moments forts d’un séjour dans le Sud. Les randonneurs montent souvent avant l’aube pour assister à l’embrasement des sommets. Le panorama sur les pitons volcaniques de l’Atakor reste inoubliable.

Les randonnées partent souvent de l’Assekrem ou des villages de l’Atakor, au cœur du massif. Elles se pratiquent à pied ou à dos de dromadaire, sur une ou plusieurs journées. Le parc culturel de l’Ahaggar protège ce territoire et ses vestiges.

Quand partir randonner au Tassili et au Hoggar ?

La meilleure période pour randonner dans le Sud s’étend d’octobre à avril. Les températures de la journée deviennent supportables, et les conditions de marche restent agréables. Les mois de décembre à février sont souvent les plus prisés.

L’hiver réserve toutefois des nuits très froides, en particulier sur les plateaux et en altitude. Un bon sac de couchage et des vêtements chauds sont indispensables pour les bivouacs. En été, la chaleur rend la randonnée difficile, voire dangereuse.

Les périodes de vacances scolaires et de fin d’année concentrent une forte demande. Mieux vaut donc réserver ses vols et son guide plusieurs semaines à l’avance. Les places sur les vols vers Djanet et Tamanrasset partent vite à ces dates.

Combien de jours prévoir pour une randonnée au Tassili ou au Hoggar ?

La durée dépend du circuit choisi et du rythme de marche. Une découverte des environs de Djanet ou de l’Assekrem peut se faire en quelques jours. Les grandes traversées du plateau du Tassili demandent, elles, plus d’une semaine.

Les sites les plus reculés, comme Sefar ou Jabbaren, exigent plusieurs jours de marche depuis le bord du plateau. Il faut aussi compter le temps du trajet aller et retour depuis Alger. Un séjour d’une à deux semaines permet de profiter pleinement de la région.

Une journée de randonnée type alterne marche le matin, pause à l’ombre aux heures chaudes et reprise l’après-midi. Le soir, le groupe installe le bivouac et partage le repas préparé par l’équipe locale. Le thé autour du feu fait partie des traditions de ces circuits.

Guide local et agence agréée : les règles pour randonner dans le Sud

Au Tassili comme au Hoggar, la règle est la même pour tous : on randonne avec un guide local. Les randonnées individuelles ne sont pas autorisées dans les parcs culturels. Chaque groupe s’acquitte de droits de visite et doit être accompagné d’un guide accrédité par le parc.

Ce guide connaît les sentiers, les points d’eau et les sites rupestres. Il assure aussi le lien avec les gardiens des parcs et veille au respect des règles. Sa présence garantit une découverte plus riche, grâce à sa connaissance du terrain et de la culture touarègue.

Les Algériens, y compris ceux de la diaspora, peuvent se rendre directement à Djanet ou à Tamanrasset. Sur place, ils font appel à un guide local, comme tous les visiteurs. Air Algérie dessert les deux villes depuis Alger.

Les touristes étrangers, eux, doivent passer par une agence de voyages agréée par le ministère du Tourisme. Celle-ci organise le circuit, les guides, la logistique et les formalités. Mieux vaut vérifier l’agrément de l’agence avant de verser un acompte.

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Visa à l’arrivée : les formalités pour les touristes étrangers

Depuis 2023, les touristes étrangers qui voyagent dans le Sud avec une agence agréée bénéficient d’un visa de régularisation à leur arrivée. Ce dispositif remplace, pour eux, le visa touristique classique. Il concerne les circuits qui incluent au moins une wilaya du Sud éligible, dont Djanet et Tamanrasset.

L’agence saisit le programme du circuit et les données des voyageurs sur une plateforme des directions du tourisme de wilaya. Elle remet ensuite au touriste un document qui lui permet d’embarquer vers le Sud. Notre article sur les conditions du visa à l’arrivée détaille la procédure et les tarifs.

Les touristes étrangers qui prévoient aussi de visiter le nord du pays restent soumis au visa consulaire classique. Le visa à l’arrivée ne vaut en effet que pour les circuits sahariens organisés. Mieux vaut donc bien définir son itinéraire avant de choisir la formule.

Équipement : que mettre dans son sac pour randonner dans le Sahara ?

Une bonne paire de chaussures de marche, déjà rodée, reste l’élément essentiel. Les terrains alternent sable, rocaille et dalles de grès. Des chaussettes de rechange et quelques pansements évitent bien des ampoules.

Le soleil impose une protection sérieuse : chapeau ou chèche, lunettes de soleil et crème solaire à fort indice. Une gourde de grande capacité permet de boire régulièrement, même sans soif. Les besoins en eau augmentent fortement avec l’effort et la chaleur.

Pour les nuits, il faut prévoir un sac de couchage chaud, une polaire et une lampe frontale. Une petite trousse de pharmacie personnelle complète l’équipement. Le guide et son équipe fournissent en général le matériel de bivouac et de cuisine.

Diaspora : combiner vacances au pays et randonnée dans le Sud

Pour les Algériens de l’étranger, le Grand Sud reste souvent une région à découvrir. Beaucoup connaissent le nord du pays, leur ville d’origine et leur famille, sans avoir jamais vu le Sahara. Une randonnée au Tassili ou au Hoggar permet de découvrir une autre facette de l’Algérie.

Le plus simple consiste à rejoindre d’abord Alger, puis à prendre un vol intérieur vers Djanet ou Tamanrasset. Les vacances d’hiver se prêtent bien à ce type de séjour, en pleine saison de randonnée. Les familles peuvent ainsi combiner retrouvailles et découverte du désert.

Comme tous les Algériens, les membres de la diaspora n’ont pas besoin d’agence pour se rendre dans le Sud. Ils doivent en revanche faire appel à un guide local pour randonner dans les parcs culturels. Mieux vaut le contacter avant le départ pour organiser le circuit.

Parcs culturels du Tassili et de l’Ahaggar : les règles à respecter

Les parcs culturels du Tassili et de l’Ahaggar protègent un patrimoine fragile et irremplaçable. Il est interdit de toucher ou de dégrader les peintures et les gravures rupestres. La circulation hors des pistes autorisées est également interdite.

Certains sites imposent même de retirer ses chaussures pour protéger les gravures. Les visiteurs doivent aussi remporter leurs déchets et respecter la faune et la flore protégées. Le guide rappelle ces règles et veille à leur application tout au long du circuit.

Randonnée dans le Sud algérien : les questions fréquentes

Peut-on randonner seul au Tassili ou au Hoggar ? Non. Les randonnées individuelles ne sont pas autorisées dans les parcs culturels. Tous les visiteurs doivent être accompagnés d’un guide local accrédité.

Les Algériens doivent-ils passer par une agence ? Non. Les Algériens, diaspora comprise, peuvent se rendre directement dans le Sud. Ils font appel à un guide local sur place, comme tous les randonneurs.

Quelle est la meilleure période pour partir ? D’octobre à avril, avec un pic de fréquentation entre décembre et février. Les nuits peuvent être très froides en hiver, surtout en altitude.

Faut-il payer pour entrer dans les parcs ? Oui. Chaque groupe s’acquitte de droits de visite auprès du parc culturel. Le guide ou l’agence se charge généralement de cette démarche.