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Visiter la Statue de la Liberté et Alcatraz avec un guide audio en français

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Ilyes Rahmani
3 min de lecture
Visiter la Statue de la Liberté et Alcatraz avec un guide audio en français
La Statue de la Liberté sur Liberty Island, vue depuis l'eau - Photo : Gautam Krishnan / Unsplash
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Vous préparez un voyage à New York ou à San Francisco ? Pour visiter la Statue de la Liberté ou la prison d’Alcatraz, il faut un billet de ferry à date et heure fixes, et les créneaux partent vite. Une jeune entreprise de voyage, Le Way Go, réunit dans une même réservation le billet officiel de la visite et un guide audio disponible en cinq langues, dont le français.

Un billet officiel, acheté pour votre date

Le principe est simple. Le voyageur choisit sa visite, sa date et son horaire sur le site. Le Way Go achète ensuite le billet directement auprès de l’opérateur du ferry, pour cette date et ce nombre de personnes, puis l’envoie par e-mail. Le billet arrive 24 heures avant le départ, ou tout de suite si la visite a lieu dans moins de 24 heures.

À New York, trois formules sont proposées :

  • Statue de la Liberté et Ellis Island avec accès au piédestal ;
  • Statue de la Liberté et Ellis Island avec le bus touristique Big Bus Hop-On Hop-Off ;
  • Statue de la Liberté et Ellis Island avec la visite « Hard Hat » de l’ancien hôpital d’Ellis Island.

À San Francisco, ce sont trois visites d’Alcatraz : la visite de jour, la visite de nuit, et la combinaison Alcatraz et Angel Island.

L’annulation est gratuite jusqu’à 24 heures avant le départ, avec remboursement complet.

Le City Guide : visiter à son rythme, en français

Chaque réservation donne accès au guide audio en français Le Way Go City Guide. On l’écoute avec son téléphone et des écouteurs, sans suivre un groupe ni un guide pressé. Il propose dix visites audio à New York et à San Francisco, en anglais, espagnol, français, italien et allemand : la Statue de la Liberté et Ellis Island, Alcatraz, mais aussi des quartiers comme Central Park.

Le lecteur audio du Le Way Go City Guide sur un téléphone

Le lecteur audio du City Guide, avec le texte qui défile pendant l’écoute.

Le guide affiche aussi une carte de chaque arrêt, une sélection de lieux à voir et de restaurants, et des itinéraires d’un à trois jours. Un seul lien suffit pour tout le groupe : chacun l’ouvre sur son propre téléphone. Le guide s’ouvre 10 jours avant la visite et reste valable un an.

Le City Guide fonctionne dans le navigateur, avec une connexion internet. Les applications iPhone et Android, en cours de publication sur les stores, permettront en plus de télécharger les visites audio pour les écouter hors connexion.

L'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco sous un ciel bleu

L’île d’Alcatraz, dans la baie de San Francisco. Photo : Klemens Köpfle / Unsplash

Quelques conseils avant de partir

  • Réservez tôt. L’accès au piédestal de la Statue de la Liberté et les visites d’Alcatraz affichent souvent complet, surtout pendant les vacances.
  • Arrivez en avance. Un contrôle de sécurité, comme à l’aéroport, a lieu avant d’embarquer sur le ferry.
  • Prévoyez une demi-journée. La visite de Liberty Island et d’Ellis Island prend en général trois à quatre heures.
  • Emportez une veste. Il fait souvent frais et venteux sur le ferry, à New York comme à San Francisco.

Ouverture des réservations

Le site lewaygo.com est déjà en ligne, avec ses guides pratiques pour préparer la visite. Les réservations ouvrent à la mi-novembre pour New York et San Francisco. Le site est en anglais ; le City Guide, lui, est disponible en français.

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Ilyes Rahmani

Journaliste Diaspora à Algérie360

Basé à Marseille, Ilyes Rahmani couvre la vie des Algériens établis en France pour Algérie360. Il suit de près les titres de séjour, l’accord franco-algérien de 1968, les prestations sociales et les services consulaires. Ses articles partent des questions concrètes que posent les lecteurs.Vous vivez une situation administrative bloquée ? Écrivez-lui à ilyesrahmani@algerie360.com.

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