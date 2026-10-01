Casbah, Tipaza, Djanet… les 10 idées du magazine GEO pour visiter l’Algérie

Le magazine français GEO consacre un article à l’Algérie et propose dix idées de sorties pour la découvrir. De la Casbah d’Alger aux dunes de Djanet, il salue une destination « passionnante » pour les voyageurs. Voici ses recommandations, complétées par les informations pratiques utiles avant de partir.

L’Algérie retrouve peu à peu sa place dans la presse touristique internationale. Le magazine GEO lui a consacré un article sur son site, publié le dimanche 27 septembre. Il présente dix idées de sorties et d’activités, de la capitale au Grand Sud. GEO précise que ce texte a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle, puis validé par sa rédaction.

Une destination « passionnante » selon GEO

Pour GEO, l’Algérie séduit les voyageurs en quête d’authenticité. Le magazine met en avant son histoire millénaire, sa culture et la variété des activités proposées. Il estime aussi que le pays a fait de grands progrès en matière de sécurité intérieure.

GEO recommande toutefois de ne pas s’approcher des frontières sud sans guide expérimenté. Il conseille de rester dans les zones touristiques encadrées. Le magazine insiste enfin sur la préparation du voyage, surtout pour le Sahara ou la vallée du M’zab.

Il souligne que l’Algérie se découvre en solo, en famille ou entre amis. Alger propose notamment des circuits adaptés aux familles et aux plus jeunes.

Un tourisme saharien en pleine progression

L’article de GEO intervient alors que le Sud algérien attire de plus en plus de visiteurs. Selon la ministre du Tourisme, Houria Meddahi, les wilayas du Sud ont accueilli environ 750 000 touristes en 2025. Près de 65 000 d’entre eux étaient étrangers.

La saison saharienne 2025-2026, d’octobre à avril, a ensuite attiré environ 470 000 visiteurs, dont près de 47 000 étrangers. Le visa à l’arrivée a joué un rôle important. Selon le ministère, il a bénéficié à près de 39 000 touristes de 120 nationalités depuis son lancement.

Le Sud compte aujourd’hui 258 établissements hôteliers, pour une capacité de 20 000 lits. Une vingtaine de nouveaux hôtels doivent ouvrir d’ici la fin de l’année.

Alger : quatre étapes incontournables

1. La Casbah d’Alger

GEO en fait la première étape de tout séjour. Le magazine y voit le cœur historique de la capitale et un exemple unique d’architecture méditerranéenne. La Casbah figure depuis 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ses ruelles en pente, ses maisons à patio et ses palais ottomans se visitent de préférence avec un guide local. Le quartier reste habité et certaines venelles sont difficiles à repérer seul.

2. Le Mémorial du Martyr

Le Maqam Echahid rend hommage aux martyrs de la Révolution. Le monument a été inauguré le 5 juillet 1982, pour le 20e anniversaire de l’indépendance. Haut de 92 mètres, il domine la baie depuis les hauteurs du Hamma.

GEO le recommande aux voyageurs attirés par l’histoire, pour sa vue panoramique sur la ville. À sa base, le Musée national du Moudjahid retrace la guerre de libération. La visite complète bien celle du monument.

3. Le Jardin d’Essai du Hamma

Le magazine conseille une promenade dans ce jardin botanique aux allées ombragées. Créé en 1832, il abrite des espèces venues du monde entier, dont de célèbres allées de palmiers et de ficus. GEO y voit l’une des merveilles naturelles du pays, préservée au cœur de la ville.

4. Le Musée national des Beaux-Arts

Situé tout près du Jardin d’Essai, le musée présente peintures, sculptures et objets d’art. GEO conseille de s’y arrêter avant de quitter la capitale. Les deux sites se visitent facilement dans la même demi-journée.

A LIRE AUSSI : Air Algérie casse les prix : 8 destinations internationales à partir de 19 841 DA

Plages et ruines romaines sur la côte

5. Le littoral

Pour la détente, GEO met en avant un littoral de plus de 1 600 km et plus de 300 plages. Il cite les plages de Sidi Fredj et de Palm Beach, près d’Alger. La saison balnéaire s’étend en général de juin à septembre.

6. Les ruines de Tipaza

Les amateurs d’histoire peuvent explorer les vestiges romains de Tipaza : thermes, villas et amphithéâtre. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982, le site offre une large vue sur la mer. À environ une heure d’Alger, il se prête bien à une excursion d’une journée.

Du Sahara aux montagnes

7. Le Sahara à Djanet

GEO emmène ensuite ses lecteurs à Djanet, dans le Grand Sud. Les visiteurs y découvrent dunes, formations rocheuses et paysages lunaires, en 4×4 ou à dos de chameau. Le Tassili n’Ajjer, qui entoure Djanet, figure lui aussi au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982.

Le plateau abrite plus de 15 000 peintures et gravures rupestres, parfois vieilles de plusieurs millénaires. Djanet accueille aussi la Sebeïba, une fête traditionnelle touarègue classée au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2014. La meilleure période pour s’y rendre court d’octobre à avril, lorsque les températures restent supportables.

Les touristes étrangers peuvent y bénéficier du visa à l’arrivée, à condition de voyager en groupe avec une agence agréée. Ce visa concerne 24 wilayas du Sud et permet un séjour de 30 jours au plus.

8. Les villages de Kabylie

Le magazine recommande les hauteurs de Kabylie, pour leurs villages traditionnels et leur identité culturelle forte. Selon GEO, la région dévoile un visage moins urbain du pays. Les randonneurs y trouvent aussi le massif du Djurdjura, protégé par un parc national.

9. Les marchés populaires

GEO conseille aussi de flâner dans les marchés, comme celui de Belouizdad, à Alger. Il y voit l’occasion de goûter aux produits locaux, d’acheter de l’artisanat et de rencontrer les habitants. La gastronomie algérienne a d’ailleurs placé trois pâtisseries dans le top 20 de TasteAtlas.

10. Le parc national de Chréa

GEO termine par des randonnées dans le parc national de Chréa, sur les hauteurs de Blida. Créé en 1983, le parc est classé réserve de biosphère par l’Unesco depuis 2002. Ses forêts de cèdres de l’Atlas abritent notamment des singes magots.

En hiver, Chréa accueille aussi l’une des rares stations de ski du pays. Le magazine y voit une porte d’entrée vers l’intérieur du pays.

A LIRE AUSSI : Vols France-Algérie : des billets dès 49 € pour l’hiver 2026-2027

Ce qu’il faut savoir avant de partir

Selon GEO, un visa touristique permet souvent un séjour de 30 jours, renouvelable dans certains cas. En pratique, la durée dépend du visa délivré par le consulat. Seul le visa à l’arrivée pour le Grand Sud fixe une durée précise, de 30 jours au plus.

Côté argent, GEO rappelle que les cartes bancaires internationales restent peu acceptées hors des grandes villes. Mieux vaut prévoir des espèces en dinars. Depuis janvier 2026, tout voyageur doit déclarer par écrit à la douane toute somme supérieure à 1 000 euros. Les règles sont détaillées dans notre article sur les règles douanières.

Les règles d’entrée sont détaillées sur le site du ministère des Affaires étrangères. Pour la sécurité, le ministère français des Affaires étrangères publie aussi des conseils aux voyageurs, régulièrement mis à jour. Ces conditions peuvent évoluer. Avant tout voyage, renseignez-vous auprès du consulat d’Algérie.

Au-delà des dix idées de GEO, l’Algérie compte sept sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Outre la Casbah, Tipaza et le Tassili n’Ajjer, la liste comprend la vallée du M’zab, Djémila, Timgad et la Kalâa des Béni Hammad. Elle figure sur le site de l’Unesco. Des événements récents, comme le festival de la montgolfière de Timimoun, enrichissent aussi l’offre touristique. Pour d’autres idées de voyage, Lonely Planet a dévoilé ses 50 destinations à découvrir en 2027.

A LIRE AUSSI : Douanes algériennes 2026 : devises, bijoux, cadeaux, médicaments… ce que vous pouvez emporter