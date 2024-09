Visiter Alger : un circuit de 3 jours pour explorer les joyaux de cette ville

La saison estivale touche à sa fin, et plus que quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire et la reprise du travail. Que ce soit pour les touristes ou les citoyens résidents en Algérie, cette période offre une occasion idéale pour faire le tour de la capitale et profiter des derniers jours de l’été.

Surnommé « Alger la Blanche », la capitale de l’Algérie est une métropole méditerranéenne qui offre un mélange harmonieux entre tradition et modernité. Avec son héritage arabo-andalou, chaque coin de cette ville captivante raconte une histoire.

Dans ce guide, nous vous proposons un circuit de trois jours pour explorer les joyaux d’Alger et y passer un petit séjour mémorable.

Jour 1 : découvrez les lieux emblématiques d’Alger

Quoi de mieux qu’un réveil face au paysage combinant la méditerranée et la belle architecture d’Alger ? Une panoplie d’hôtels avec une vue imprenable peuvent vous accueillir durant votre séjour au cœur de la capitale.

Vous pouvez passer la matinée de votre premier jour à Alger à la cathédrale Notre-Dame d’Afrique. Ce sanctuaire au-dessus de la mer est caractérisé par une architecture mauresque et byzantine admirable. Ensuite, accordez-vous une pause gourmande à la pêcherie d’Alger pour vous délecter des fruits de mer frais.

L’après-midi, flânez dans le jardin d’Essai qui est un véritable havre de paix. À quelques mètres, vous trouverez le musée des beaux-arts, qui abrite une large collection d’œuvres classiques et contemporaines.

Pour conclure la journée en beauté, optez pour un restaurant traditionnel et savourez les spécialités culinaires algériennes dans un cadre artistique bercé par le chaabi.

Jour 2 : une immersion historique au cœur de la Casbah

Pour la deuxième journée, commencez par la découverte de la Casbah. Ce labyrinthe architectural inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO vous offrira un voyage dans le temps à travers ses ruelles tortueuses et son charme unique.

Après un bon repas dans les voûtes du port d’Alger, dirigez-vous vers l’ancien palais ottoman, le Bastion 23. Ensuite, passez l’après-midi à vous promener dans le centre-ville en visitant les sites emblématiques d’Alger tels que la grande poste et la place de l’Emir Abdelkader.

Un bon diner dans le restaurant de votre choix à Alger ravira vos papilles et conclura parfaitement votre soirée.

Jour 3 : terminez votre séjour à Alger en beauté

Pour terminer votre séjour en beauté, vous pouvez opter pour une journée sur l’une des plages d’Alger. Toutefois, si vous préférez continuer votre aventure et l’exploration de cette ville, vous pouvez commencer par la visite du célèbre monument historique Maqam Chahid.

Ensuite, profitez d’une balade sur le long du Front de Mer avec une vue prenable sur la méditerranée. Puis, dégustez un bon plat algérien de votre choix dans un des restaurants traditionnels algérois.

Pour une immersion historique, visitez le Musée de l’Armée, qui se situe au Palais des Raïs. Terminez votre journée en explorant les rues animées d’Alger, ainsi qu’en dégustant les pâtisseries algériennes.

Ce circuit de 3 jours à Alger vous permettra de découvrir les différentes facettes de cette ville, tant sur le plan historique, culturel et culinaire.

