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Algérie

Visite sur le terrain à Jijel : Le nouveau ministre de l’Agriculture au chevet des sinistrés

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Visite sur le terrain à Jijel : Le nouveau ministre de l’Agriculture au chevet des sinistrés
Sid Ali Khaldi en visite de terrain à Jijel
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Le nouveau ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ali Khaldi, s’est rendu ce jeudi dans la wilaya de Jijel pour sa toute première visite de terrain depuis sa prise de fonction.

Ce déplacement vise à évaluer l’ampleur des dégâts causés par les récents incendies ayant frappé le secteur agricole et à s’enquérir directement des besoins des populations impactées.

À son arrivée, le ministre a été accueilli par le wali de Jijel, Ahmed Meguelati, et le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), en présence des autorités sécuritaires, militaires et locales, ainsi que de plusieurs parlementaires de la région.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des séquelles laissées par les feux de forêt dans plusieurs localités de la wilaya.

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L’accent est mis sur le constat des pertes subies par les exploitations agricoles, le cheptel et les infrastructures du secteur, tout en arrêtant les mesures d’urgence pour soutenir les agriculteurs sinistrés.

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Pour rappel, Sid Ali Khaldi a pris ses fonctions mercredi à la tête du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, succédant ainsi à Yacine El-Mahdi Oualid, à la suite du remaniement ministériel partiel opéré mardi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Sinistres et indemnisation : Mobilisation accrue des walis sur le terrain

En exécution des directives du président de la République, les walis des régions touchées par les récents feux de forêt poursuivent leurs inspections sur le terrain pour superviser l’avancement des travaux des commissions chargées du recensement et de l’évaluation des dégâts, a indiqué ce jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

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Ces déplacements visent à « garantir un suivi rigoureux des opérations de recensement et d’évaluation des dommages, ainsi qu’une prise en charge optimale et rapide des sinistrés », précise la même source.

À cette occasion, les chefs d’exécutif local sont allés à la rencontre des citoyens impactés afin de recueillir directement leurs doléances.

Ces actions de proximité concrétisent les orientations du chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, axées sur le soutien rapide et l’indemnisation effective des victimes des incendies.

Elles répondent également aux instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Said Sayoud, appelant à un « suivi direct sur le terrain des opérations d’évaluation et à une écoute attentive des préoccupations de la population ».

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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