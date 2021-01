Visite prochaine de David Schenker en Algérie

Le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, devra effectuer dans les prochains jours une visite diplomatique de travail en Algérie.

Cette visite interviendra dans le cadre d’une tournée diplomatique de David Schenker au Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique du Nord, du 3 au 12 janvier en cours, selon ce qu’a annoncé le département exécutif fédéral des États-Unis chargé des relations internationales

Les trois pays concernés, selon le communiqué du département exécutif fédéral américain, sont l’Algérie, la Jordanie et le Maroc.

S’agissant des raisons de la tournée, le communiqué précise que les discussions porteront sur la coopération économique et sécuritaire, où le responsable devra aborder « l’engagement profond des États-Unis pour la promotion de la prospérité économique, la paix et la stabilité au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ».

Lors de l’étape de cette visite concernant l’Afrique du nord, en l’occurrence l’Algérie et le Maroc, la question du Sahara occidental devra certainement être abordée, notamment après la reconnaissance par le président sortant, Donald Trump, de « souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ».

Il convient de rappeler qu’au début du mois d’octobre dernier, l’ancien secrétaire à la Défense des États-Unis Mark Esper avait effectué une visite en Algérie.

Lors de sa rencontre avec le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, les deux parties ont arboré la question sécuritaire en Afrique du Nord et au Sahel, mais aussi les moyens pouvant faire progresser le partenariat militaire et diplomatique stratégique entre les deux pays.