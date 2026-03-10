Visite officielle en Algérie : le programme du Pape Léon XIV se précise

Le pape Léon XIV effectuera une visite officielle en Algérie du 13 au 15 avril prochain. Ce déplacement, très attendu, revêt une dimension à la fois religieuse, symbolique et diplomatique. À l’approche de cet événement, le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, a détaillé les grandes lignes du programme et les objectifs de ce voyage.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le prélat a insisté sur le fait que cette visite ne doit pas être interprétée uniquement comme un pèlerinage lié à l’appartenance du pape à l’ordre des Augustiniens ou à la figure de Augustin d’Hippone. Selon lui, le sens de ce déplacement est bien plus large.

Un message de rencontre et de dialogue

Pour le cardinal Vesco, le souverain pontife souhaite avant tout aller à la rencontre de l’ensemble de la société algérienne. « Le pape vient rencontrer tout le peuple algérien », a-t-il affirmé, rappelant que la population du pays est très majoritairement musulmane.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la vision de dialogue et d’ouverture portée par l’ancien pape François, pour qui les relations avec les autres religions occupaient une place essentielle.

Le thème central du voyage devrait être la paix. Jean-Paul Vesco rappelle que les premiers mots prononcés par Léon XIV après son élection ont été : « Que la paix soit avec vous tous ». Ce message, explique-t-il, sera au cœur de la visite en Algérie, comme une salutation adressée au monde et aux peuples des « périphéries ». Selon lui, ce message prendra aussi une dimension culturelle particulière en Algérie, à travers la formule de salutation « Salam alaykoum ».

Un programme marqué par plusieurs étapes importantes

Le séjour du pape comprendra plusieurs rencontres officielles et moments de recueillement. À Alger, Léon XIV doit d’abord rencontrer le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que des représentants des institutions de l’État.

Il célébrera également une messe avec la communauté chrétienne à la Basilique Notre-Dame d’Afrique, l’un des lieux emblématiques du christianisme en Algérie.

Le pape se rendra ensuite à la chapelle dédiée aux « dix-neuf bienheureux martyrs », des religieux catholiques assassinés durant la décennie de violence des années 1990. Cette étape devrait constituer un moment important de mémoire et de recueillement.

Une étape à Annaba sur les traces de Saint Augustin

Le deuxième jour de la visite, le souverain pontife se déplacera à Annaba, ville associée à la figure de Augustin d’Hippone, qui y fut évêque. Une messe y sera célébrée avec les fidèles.

En revanche, aucune visite n’est prévue au Monastère de Tibhirine, à Médéa, où sept moines avaient été enlevés puis assassinés en 1996. Le cardinal Vesco rappelle toutefois que la mémoire de cette période concerne également de nombreux Algériens, notamment des imams qui ont eux aussi été victimes du terrorisme.

Un appel à la paix dans un contexte international tendu

Cette visite intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions, notamment au Moyen-Orient après les frappes menées contre l’Iran.

Pour Jean-Paul Vesco, la parole du pape conserve aujourd’hui une portée morale particulière. Selon lui, peu de personnalités disposent d’une telle capacité à porter un message de paix sur la scène internationale.

Au-delà de l’aspect religieux, la venue de Léon XIV en Algérie pourrait ainsi constituer un moment important de dialogue entre les cultures et les religions.