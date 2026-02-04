Visite officielle à Alger : ce qu’a affirmé le ministre portugais après son entretien avec Tebboune

Les relations entre l’Algérie et le Portugal se portent à un niveau « excellent » et « particulier ». C’est ce qu’a affirmé, mardi, le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, Paulo Rangel, à l’issue de son audience avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa visite officielle en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la diplomatie portugaise s’est dit honoré par cette rencontre et a exprimé sa satisfaction de se rendre en Algérie, soulignant que cette visite constitue une opportunité importante pour consolider des relations bilatérales déjà solides et fondées sur des bases durables.

Une relation fondée sur des valeurs communes

Paulo Rangel a précisé que les discussions avec le président de la République ont porté sur l’état actuel des relations algéro-portugaises, bâties, selon lui, sur le partage de valeurs communes et une vision convergente sur plusieurs dossiers internationaux. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de développement de cette coopération dans divers domaines, ainsi que l’importance stratégique des relations entre l’Algérie et l’Union européenne.

La rencontre a aussi permis un échange de points de vue sur plusieurs questions d’actualité internationale, notamment la situation au Moyen-Orient, les conflits en Afrique, ainsi que les défis sécuritaires et politiques dans la région du Sahel. Ces discussions traduisent la convergence des préoccupations des deux pays face aux évolutions géopolitiques actuelles.

Des consultations diplomatiques approfondies

Le ministre portugais est également revenu sur sa rencontre avec le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, qu’il a qualifiée de « profonde et détaillée ». Cette rencontre a été marquée par une séance bilatérale suivie de discussions élargies entre les délégations des deux pays.

Ces échanges s’inscrivent dans un contexte symbolique, marqué par la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Portugal, ainsi que le 20e anniversaire de la signature du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération.

Vers un renforcement du partenariat bilatéral

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans ses différentes dimensions, en prévision de la tenue du sixième sommet algéro-portugais de haut niveau. Les discussions ont également porté sur des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, dont la cause palestinienne, la situation au Sahel, la question du Sahara occidental et les perspectives du partenariat euro-méditerranéen.

