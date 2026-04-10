Visite du pape Léon XIV en Algérie : une venue historique aux multiples enjeux

La visite du pape Léon XIV en Algérie s’annonce comme un événement historique à forte portée religieuse et diplomatique. Attendu sur les traces de Saint Augustin, figure majeure du christianisme antique, le souverain pontife effectuera un déplacement marqué par la mémoire, la rencontre entre les cultures et la volonté de renforcer les liens entre les peuples.

Selon l’archevêque d’Alger, Mgr Jean-Paul Vesco, le pape entretient un lien particulier avec l’Algérie en raison de son attachement à Saint Augustin. « L’Algérie a une place particulière dans son esprit et dans son cœur à cause de Saint Augustin, dont il s’est présenté le jour de son élection comme un fils », a-t-il déclaré lundi.

Le programme prévoit une visite à Annaba, sur le site de l’ancienne Hippone, où Saint Augustin fut évêque au IVe siècle. Cette étape est présentée comme l’un des moments forts du déplacement.

« Il vient sur les pas de Saint Augustin pour une partie de son voyage, mais il vient aussi pour l’Algérie d’aujourd’hui », a expliqué Mgr Vesco, soulignant la double dimension historique et contemporaine de la visite.

Le pape Léon XIV connaît déjà le pays, où il s’est rendu à deux reprises lorsqu’il était responsable de l’ordre de Saint-Augustin, ce qui renforce, selon ses proches, son lien personnel avec l’Algérie.

Alger : premières prises de parole et rencontres officielles

La première prise de parole publique du souverain pontife est prévue au pied du Monument des Martyrs, à Alger. Ce site symbolique, dédié à la mémoire de la guerre d’indépendance, donnera le ton d’un déplacement placé sous le signe du respect historique.

Il doit ensuite rencontrer les autorités algériennes au centre des conférences de la Grande Mosquée d’Alger. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du protocole officiel et du dialogue institutionnel entre l’État algérien et le Vatican.

Pour Mgr Vesco, cette visite dépasse le cadre institutionnel ou religieux. Il insiste sur la dimension humaine du déplacement.

« Il vient comme un frère qui vient visiter ses frères et rencontrer le peuple », a-t-il affirmé, décrivant une démarche centrée sur la rencontre directe avec la population. Le cardinal précise également que l’objectif du pape est de « construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman ». Selon lui, cette volonté a été exprimée directement par Léon XIV.

Mgr Vesco a toutefois tenu à préciser sa vision du dialogue interreligieux, qu’il juge parfois mal interprété.

« Je n’aime pas beaucoup l’expression dialogue islamo-chrétien. Les religions ne dialoguent pas, ce sont les personnes qui dialoguent », a-t-il expliqué. Selon lui, l’essentiel réside dans les relations humaines concrètes : « L’essentiel, c’est vivre ensemble, se respecter, construire ensemble. Pour moi, c’est extrêmement beau », a-t-il ajouté.

Des interprétations politiques écartées

Le cardinal a également rejeté les lectures politiques qui associent la visite du pape aux relations entre la France et l’Algérie ou à des dossiers diplomatiques sensibles.

« Il y a un tropisme français qui pense que la France, d’une manière ou d’une autre, va interférer. Et un tropisme algérien qui pense que la France a une influence dans ce voyage. Ça n’a rien à voir », a-t-il affirmé.

Il a insisté sur le fait que la diplomatie du Vatican suit une logique indépendante : « Les relations entre Paris et Alger sont absentes des considérations du pape. Sa vision est mondiale. Toute tentative de relier les deux agendas est une fausse piste », a-t-il martelé.

Interrogé sur la situation d’un journaliste sportif détenu en Algérie, Mgr Vesco a indiqué lui rendre visite régulièrement en prison.

« Je lui apporte un soutien spirituel. Il m’impressionne par la façon dont il traverse cette épreuve, sans rancœur ni animosité », a-t-il déclaré. Il a toutefois insisté sur le caractère personnel de cette démarche, sans dimension politique.

Mémoire des martyrs et décennie noire

Au cours de son séjour, le pape Léon XIV doit également se recueillir en privé dans une chapelle dédiée aux 19 martyrs d’Algérie, religieux et religieuses assassinés durant la décennie noire (1992-2002), notamment les moines de Tibhirine.

Selon Mgr Vesco, cette mémoire reste fondamentale pour l’Église locale : « Cette période est importante pour nous parce qu’elle a été une épreuve de solidarité », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que de nombreux religieux étrangers avaient choisi de rester en Algérie malgré les risques : « Ils étaient exposés, mais ils ont fait le choix de rester », a-t-il souligné.

Au-delà des aspects historiques et religieux, cette visite s’inscrit dans une dynamique de rencontre et de rapprochement entre les peuples. « Ce qui compte pour moi, c’est cette relation plutôt que le dialogue interreligieux, c’est partager les joies et les peines de nos vies, quelles que soient nos religions », a conclu Mgr Vesco.

Ce déplacement du pape Léon XIV en Algérie apparaît ainsi comme un moment de mémoire et d’ouverture, où se mêlent histoire, spiritualité et volonté de dialogue humain.