Visite du pape Léon XIV en Algérie : Tebboune préside une réunion préparatoire

Le président de la République a présidé aujourd’hui une réunion consacrée à l’évaluation du travail de la commission chargée de préparer la visite officielle du pape Pape Léon XIV en Algérie.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination officielle visant à assurer l’organisation de cette visite selon les protocoles en vigueur, et à réunir l’ensemble des dispositions sécuritaires, diplomatiques et logistiques nécessaires pour accueillir l’hôte de marque.

Au cours de la réunion, il a été souligné l’importance de poursuivre la coordination entre les différentes instances concernées afin de garantir la réussite de cette visite qualifiée d’historique, et de renforcer les relations bilatérales entre l’Algérie et l’État du Vatican.

🟢 À LIRE AUSSI : Le pape Léon XIV attendu à Alger et Annaba en avril pour une visite officielle

Une visite porteuse de symboles forts

Dans un communiqué, la Présidence de la République a indiqué que l’Algérie « se félicite de la teneur du communiqué publié par les autorités de l’État du Vatican annonçant la visite officielle de Sa Sainteté, le pape Léon XIV, en Algérie, à l’invitation du président de la République ».

Selon la même source, cette visite « permettra de consolider les liens d’amitié, de confiance et d’entente unissant l’Algérie et l’État du Vatican et ouvrira sans nul doute de nouvelles perspectives de coopération ». Elle reflète également « leur conviction commune quant à la nécessité de bâtir un monde fondé sur la paix et les valeurs du dialogue et de la justice, face aux différents défis actuels auxquels l’humanité est confrontée ».

Il s’agira d’une première visite d’un souverain pontife en Algérie, un événement à forte portée diplomatique et symbolique.

🟢 À LIRE AUSSI : Découverte d’un trésor datant de l’époque romaine en Algérie

Le Vatican confirme une tournée africaine en avril

De son côté, le Vatican a annoncé que le pape Léon XIV effectuera, du 13 au 23 avril, une tournée africaine comprenant notamment l’Algérie, ainsi que le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale.

L’Algérie constituera une étape majeure de ce déplacement. Le souverain pontife se rendra à Alger et à Annaba du 13 au 15 avril. Cette étape revêt un caractère particulier, puisqu’elle sera la première visite papale dans le pays.

Selon le communiqué, ce voyage s’inscrit dans une volonté de « poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman ». L’Algérie, où l’islam est religion d’État et où la Constitution garantit la liberté de culte dans le respect des lois en vigueur, apparaît ainsi comme un espace privilégié pour le dialogue interreligieux.

La visite devrait également inclure un passage à Annaba, ville liée à la mémoire de saint Augustin, figure majeure de la pensée chrétienne, originaire de l’actuelle région de Souk Ahras et ancien évêque d’Hippone.

Au-delà de sa dimension religieuse, cette visite s’annonce comme un moment fort sur le plan diplomatique, illustrant la volonté commune d’approfondir les relations et de promouvoir les valeurs du dialogue, de la coexistence et de la paix.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, future pépite du tourisme ? Le coup de projecteur américain sur 20 destinations clés