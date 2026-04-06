Visite du pape Léon XIV en Algérie : Macron va-t-il solliciter le Vatican pour l’affaire Gleizes ?

La visite du pape Léon XIV en Algérie approche à grands pas. Attendu du 13 au 15 avril, le souverain pontife effectuera un déplacement officiel marqué par plusieurs étapes à Alger ainsi qu’à Annaba, dans un contexte à la fois religieux, symbolique et diplomatique.

Quelques jours avant cette visite, un autre déplacement retient l’attention : celui du président français Emmanuel Macron, qui doit rencontrer le pape les 9 et 10 avril, soit à la veille de son arrivée en Algérie. Cette concomitance de calendrier a suscité de nombreuses interrogations chez certains observateurs.

Selon des analyses relayées par certains médias, la rencontre entre Macron et le pape pourrait viser à évoquer le cas du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025. Selon ces mêmes sources, la France pourrait envisager de solliciter l’intervention du souverain pontife auprès des autorités algériennes.

Pour rappel, le journaliste français Christophe Gleizes avait été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi-Ouzou où il s’était rendu pour un reportage sur la JS Kabylie. Placé sous contrôle judiciaire, le journaliste français a été incarcéré en juin 2025, date à laquelle il a été condamné en première instance à sept ans de prison. Une peine confirmée quelques mois plus tard par la Cour d’appel de Tizi-Ouzou.

Visite du pape Léon XIV en Algérie : Un programme axé sur le dialogue et la paix

Le programme de la visite du pape Léon XIV en Algérie se précise progressivement. Selon les indications communiquées par le cardinal Jean-Paul Vesco, ce déplacement s’inscrit avant tout dans une démarche de rencontre avec l’ensemble de la société algérienne.

À Alger, le souverain pontife doit rencontrer le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que des représentants des institutions. Il célébrera également une messe à la basilique Notre-Dame d’Afrique, haut lieu du christianisme dans le pays.

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Le programme prévoit aussi une visite à la chapelle dédiée aux dix-neuf religieux catholiques assassinés durant les années 1990, un moment de recueillement important. Le deuxième jour, le pape se rendra à Annaba, où il célébrera une messe sur les traces de saint Augustin.

Au cœur de cette visite, le message de paix devrait occuper une place centrale, dans la continuité d’une vision axée sur le dialogue entre les cultures et les religions.

L’affaire Gleizes et les premiers gestes diplomatiques

L’affaire Christophe Gleizes continue, quant à elle, de s’inscrire dans un contexte diplomatique sensible entre Alger et Paris. Le journaliste, incarcéré depuis juin 2025, a récemment été transféré vers un établissement pénitentiaire situé à proximité d’Alger.

Cette décision fait suite à la visite de Ségolène Royal, qui s’est rendue auprès du détenu en janvier 2026. À l’issue de cet entretien, elle a annoncé avoir obtenu ce transfert, destiné à faciliter les visites familiales.

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Ce geste de l’Algérie a été présenté comme une réponse favorable à une démarche à caractère humanitaire. Jusqu’à présent, seuls les parents du journaliste ainsi que le cardinal Jean-Paul Vesco avaient pu lui rendre visite. Si ce transfert marque une évolution dans les conditions de détention, la question d’une éventuelle grâce reste en suspens, dépendant d’une décision des autorités algériennes.