Visite d’inspection de Tebboune à Tindouf, quel en est le programme ?

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a débuté jeudi une visite dans la wilaya de Tindouf. Au cours de cette visite, il inaugurera et inspectera plusieurs projets de développement essentiels. Quel est le programme de cette visite de travail ?

Donc, au cours de la première étape de sa visite, le Président de la République procédera à la pose de la première pierre du projet d’usine de traitement du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet. Ce projet, considéré comme le plus grand investissement minier en Algérie depuis l’indépendance, dispose d’une réserve estimée à près de 3,5 milliards de tonnes de fer.

La réalisation de ce projet se fera sur plusieurs phases, s’étalant de 2022 à 2040. La première phase consistera en l’extraction de 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer par an, avec son transport par voie terrestre. La deuxième phase débutera après la mise en place d’une ligne ferroviaire, permettant une exploitation plus importante de la mine avec une extraction de 40 à 50 millions de tonnes par an.

Ce projet d’envergure aura un impact significatif sur l’emploi et le développement économique de la région. Il est prévu qu’il crée environ 3 000 emplois.

Quel est le programme de la seconde partie de la visite de Tebboune à Tindouf ?

Par ailleurs, le président de la République, procédera, lors de la deuxième halte de sa visite, à la pose de la première pierre du projet de ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, un mégaprojet stratégique visant la valorisation de l’une des plus grandes mines de fer au monde.

Ce projet s’étend sur 950 km d’infrastructures ferroviaires, formant l’épine dorsale du transport vers les installations minières, puis vers les zones industrielles et les ports couverts par le réseau national de chemins de fer.

Pour conclure, durant cette visite, le président Tebboune rencontrera des représentants de la société civile et des notables de cette région à la dimension stratégique.