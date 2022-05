Visite d’Etat de Tebboune en Turquie à partir de demain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune se rendra, demain dimanche 15 mai 2022 en Turquie, pour une visite d’État, qui durera 3 jours. Cette dernière se fera suite à une invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Le Président Tebboune aura des entretiens avec le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, portant sur les relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie, et les moyens de les soutenir et de les renforcer, d’une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des deux peuples frères. Mais aussi les questions régionales et internationales d’intérêt commun.