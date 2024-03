Visite de Tebboune en France : « ma rencontre avec Macron, un rendez-vous avec l’histoire »

Lors d’une entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé la tenue imminente de sa visite officielle en Franc, qui est programmée pour l’automne prochain, cette visite revêt une importance historique.

Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance de sa rencontre avec le président français, Emmanuel Macron, qui, selon lui, marquera un moment crucial dans l’histoire des deux nations. En effet, il a affirmé : « Ma visite en France est toujours d’actualité et ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l’histoire », insistant aussi sur la nécessité d’aborder les questions avec rationalité plutôt qu’émotion.

De plus, le Président Tebboune a souligné l’importance de rétablir et de renforcer les relations entre l’Algérie et la France. Il a notamment évoqué la question de la mémoire, élément clé dans la réconciliation entre les deux pays.

Engagement envers la mémoire et les martyrs

En outre, Tebboune a affirmé que l’Algérie ne renoncera jamais à son devoir envers ses valeureux martyrs, tant ceux de la résistance nationale que de la révolution de libération. Il a souligné la nécessité de préserver la mémoire collective et de reconnaître les sacrifices consentis.

Le président a salué l’action positive de l’Assemblée nationale française pour avoir reconnu le crime perpétré par Maurice Papon contre des membres de la communauté algérienne en France en 1961. Cette reconnaissance, selon Tebboune, constitue un pas significatif vers la réconciliation.

Abdelmadjid Tebboune a insisté sur le fait que l’Algérie n’exagérera en rien son devoir envers les martyrs de la résistance et de la guerre de libération. Il a souligné l’importance de préserver la mémoire collective et de transmettre cet héritage aux générations futures.

En sommes, la prochaine visite officielle du Président Tebboune en France représente une opportunité cruciale pour renforcer les liens bilatéraux et œuvrer à une réconciliation durable entre les deux nations. En reconnaissant les événements historiques et en préservant la mémoire collective, les deux pays franchissent des étapes importantes vers un avenir commun fondé sur la compréhension et le respect mutuel.