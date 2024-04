Visite de Tebboune en France après la présidentielle : Zoubida Assoul sceptique

Dans un entretien exclusif avec Diasporadz, Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), aborde divers aspects de la scène politique algérienne.

Interrogée sur l’annonce de l’élection présidentielle anticipée par le président Abdelmadjid Tebboune, Assoul souligne qu’il s’agit davantage d’un avancement de la date électorale. Elle met en lumière le manque de transparence dans les motifs de cette décision, soulignant le besoin d’une explication claire au peuple.

Selon elle, il s’agit davantage d’une « élection avancée » que d’une élection anticipée. Cette décision, bien que légale selon l’article 91 de la Constitution, soulève des questions quant à sa légitimité et à ses motivations réelles. Madame Assoul insiste sur l’importance d’une transparence totale dans ce processus électoral et sur la nécessité d’informer clairement le peuple algérien sur les raisons de cette avancée.

De plus, la présidente de l’UCP soulève également la précarité des droits de l’homme en Algérie. Malgré les engagements constitutionnels, la répression et l’abus de pouvoir persistent, laissant de nombreux citoyens, dont des journalistes et des activistes politiques, dans une situation difficile.

Elle appelle à une politique étrangère plus proactive, basée sur le respect mutuel et la coopération, pour faire face aux défis géopolitiques actuels. Madame Assoul insiste sur l’urgence d’améliorer la situation des droits de l’homme en Algérie et sur la responsabilité du gouvernement à cet égard.

Controverses soulevées par Assoul autour de la Visite d’État de Tebboune en France

Par ailleurs, dans ce même entretien, Assoul exprime son scepticisme quant à la visite officielle du président Tebboune en France peu après l’élection présidentielle anticipée. Elle considère cela comme une tentative de renforcement de son pouvoir, compromettant ainsi la crédibilité des institutions algériennes.

La confirmation de la visite d’État du président Tebboune en France suscite des interrogations, notamment en raison de sa proximité avec la date de l’élection présidentielle. Zoubida Assoul soulève des préoccupations quant à l’impartialité du processus électoral et à l’intégrité des institutions, et elle critique également le manque de transparence et de consultation avec le peuple algérien dans cette décision. Pour elle, cette visite compromet la crédibilité des institutions et nuit à la démocratie en Algérie.

Assoul met en lumière le rôle crucial de la diaspora algérienne dans le processus de changement. Elle encourage une participation active de la diaspora dans le développement du pays et dans la promotion des valeurs démocratiques.

Pour conclure, Zoubida Assoul propose des initiatives visant à renforcer les liens entre la diaspora et l’Algérie, notamment à travers des projets de développement et des programmes d’échange. Pour la présidente de l’UCP, la diaspora représente un atout majeur pour l’avenir de l’Algérie et doit être pleinement mobilisée dans ce sens.