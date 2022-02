Visite de Tebboune au Qatar : les 4 accords signés entre les deux pays

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est rendu hier samedi au Qatar, pour une visite d’État. Ce dimanche, plusieurs accords et mémorandums d’entente ont été signés avec l’Émir de l’État du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Selon un communiqué du cabinet princier, Tebboune et Cheikh Tamim ont procédé, dans le cadre de cette visite, à la signature de quatre accords et mémorandums d’entente entre les deux pays. Le premier document concerne, selon la même source, l’accord de coopération juridique et judiciaire en ce qui concerne les affaires pénales entre les gouvernements des deux pays.

Un mémorandum d’entente a également été signé sur la mise en place de consultations politiques et de coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le communiqué annonce également un autre mémorandum d’entente dans les domaines du développement social et de la famille entre les deux gouvernements.

De surcroit, Tebboune et l’Émir du Qatar ont signé le deuxième programme exécutif dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique. Il s’agit d’un accord de coopération pédagogique et scientifique entre les gouvernements des deux pays pour les années universitaires 2022-2025.

Tebboune poursuit sa visite de deux jours au Qatar

Le chef de l’État a poursuivi ce dimanche sa visite de deux jours au Qatar en s’entretenant avec l’Émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar. Il était accueilli, en compagnie de la délégation qui l’accompagnait au cabinet princier, par l’émir de l’État du Qatar.

Avant que le président de la République et l’émir du Qatar s’entretiennent en tête-à-tête, des entretiens bilatéraux ont été élargis aux ministres et responsables des deux pays. À l’issue de ces entretiens, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani a offert un déjeuner en l’honneur de Tebboune et de la délégation qui l’accompagne.

Pour rappel, le chef de l’État était arrivé hier samedi soir à Doha, pour une visite d’État de deux jours. Il a été accueilli, à l’aéroport international de Doha, par l’Émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, et de hauts responsables qataris.