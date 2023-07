Visite de Mbappé en Algérie : Sa mère, Fayza Lamari, dévoile la date

Après avoir visité le pays d’origine de son père, le Cameroun, Kylian Mbappé va visiter le pays d’origine de sa mère, l’Algérie. Fayza Lamari dévoile la date de cette visite attendue par les Algériens.

Kylian Mbappé a visité le Cameroun, le pays d’origine de son père, Wilfried Mbappé. Une visite qui a suscité un grand engouement du peuple camerounais. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a reçu un accueil digne d’une rockstar.

« Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines. Dans le domaine qui nous tient à cœur, c’est-à-dire l’éducation, et permettre à ces enfants de pouvoir grandir sereinement ». A confié Fayza Lamara, sa mère et son agente, aux médias camerounais.

L’attaquant du Paris Saint-Germain devrait prochainement réitérer l’expérience en Algérie, le pays d’origine de sa maman.

Quand aura lieu la visite de Mbappé en Algérie ?

Dans une autre déclaration accordée à un média camerounais, Fayza Lamari dévoile la date de la visite de son fils Kylian en Algérie. Ce sera pour l’année prochaine.

« L’arrivée de Kylian est le projet qu’on fait depuis quelques années et de se dire comment il peut réinvestir ce qu’il a, à travers ses origines qui sont le Cameroun et l’Algérie. On a commencé avec le Cameroun, et l’année prochaine, on sera en Algérie. On veut partir sur l’éduction des enfants, on est de le faire ». Révèle-t-elle.

On s’attend à ce que la visite de Mbappé va susciter un grand engouement des Algériens pour la simple raison qu’il s’agit d’une star du football mondial. À noter que l’international français a quitté le Cameroun samedi dernier. Place au travail à partir du 17 juillet prochain, à l’occasion de la reprise des entrainements du PSG.