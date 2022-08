Visite de Macron en Algérie : la crise du gaz sera-t-elle au menu ?

Le Président français entamera ce jeudi 25 août une visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie. Au cours de cette visite, Emmanuel Macron a prévu un riche programme, qui compte notamment un entretien en tête-à-tête avec le Président Abdelmadjid Tebboune.

À l’issue de leurs discussions, les deux Chefs d’États animeront conjointement une conférence de presse durant laquelle plusieurs annonces sont prévues, mais qu’en est-il du partenariat énergétique ? Y aura-t-il des nouveautés dans ce dossier ? Macron va-t-il aborder la crise du Gaz ?

Alors que l’Europe fait face à une crise sans précédent du gaz à cause du conflit armée entre la Russie et l’Ukraine, le dossier ne sera pas abordé au cours de la visite du Président Macron en Algérie. En effet, lors de leur entretien, le Président Tebboune et son homologue français aborderont le domaine économique. Toutefois, d’après l’Élysée, il n’y aura pas de grandes annonces à cet effet, particulièrement en ce qui concerne la signature ou la négociation de nouveaux contrats dans le domaine gazier.

Dans ce même sens, l’Élysée a expliqué que le dossier portant sur la crise du gaz n’est pas l’objet de cette visite, bien que l’approvisionnement en gaz présente une priorité pour les autorités des deux pays. Notamment en marge du contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine. De plus, l’Élysée a rappelé le fait que l’Algérie est l’un des fournisseurs de gaz de la France. Et pour traduire cet intérêt, la PDG d’Engie, Katherine Macgregor, prendra part à la délégation accompagnant le Président Macron en Algérie.

Pour rappel, en avril dernier, l’Algérie et l’Italie avaient signé un accord portant sur l’augmentation des importations de gaz via le gazoduc TransMed/Enrico Mattei. Outre l’augmentation de l’approvisionnement en gaz naturel algérien, cet accord prévoyait aussi l’investissement dans une production accrue d’énergie renouvelable entre les deux pays.

Où en est le partenariat économique entre l’Algérie et la France ?

Au cours du deuxième jour de sa visite en Algérie, le Président français, Emmanuel Macron, a prévu de rencontrer de jeunes entrepreneurs et startups algériennes dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays. D’ailleurs, il convient de rappeler que les relations économiques entre l’Algérie et la France sont importantes.

En 2019, le premier partenaire commercial de l’Algérie était la France, avec près de 10 milliards de dollars d’échanges, et la première destination des exportations algériennes, a souligné l’Élysée. Cependant, en 2020-2021, il y a eu un ralentissement du commerce à cause de la conjoncture internationale.

De plus, l’Élysée a révélé qu’un programme spécifique se construit avec l’Algérie. Notant que cette visite abordera l’ensemble de ces questions, à l’instar de celles relatives au domaine énergétique, minier et la production automobile. Et ce, pour aller de l’avant sur la base de ce qui existe déjà entre les deux pays.

Macron en visite en Algérie à la tête d’une importante délégation

Pour sa deuxième visite en Algérie en tant que Président de la République, une importante délégation officielle accompagnera Emmanuel Macron, avec plus de 90 personnalités, entre ministres, secrétaires d’État et PDG. D’après l’Élysée, cette délégation officielle compte notamment le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire.

Mais aussi, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, la ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Catherine Colonna. Et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ainsi que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.

La délégation accompagnant le Président français, Emmanuel Macron, comptera également la présence de la secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles.