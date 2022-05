Visite de l’OTAN à Alger: Chanegriha rappelle la position de l’Algérie

En marge du contexte international actuel, marqué par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu, ce mercredi 11 mai, le Général de Corps d’Armée, Hans-Werner Wiermann, Directeur général de l’État-Major militaire international de l’Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN), qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire, selon ce qu’a fait savoir un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

En effet, le MDN a indiqué que le Général de Corps d’Armée, Hans-Werner Wiermann, Directeur général de l’État-Major militaire international de l’OTAN, est en visite officielle en Algérie et qu’il a été reçu ce mercredi matin au siège de l’État-Major de l’ANP, au Ministère de la Défense nationale, par le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’ANP.

Selon la même source, la cérémonie a été entamée par le salut au drapeau national, et un salut militaire adressé au Chef de la délégation hôte par les formations des différentes forces de l’ANP, et ce, en présence des Commandants de Forces, des Chefs des Départements et des Directeurs centraux du Ministère de la Défense nationale et de l’État-Major de l’ANP, ainsi que des membres de la délégation militaire de l’OTAN.

Lors de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a tenu à souligner que « cette visite permettra aux deux parties de mieux cerner les défis sécuritaires prévalant, et de construire une vision commune, à même de prémunir davantage la région des dangers d’insécurité », notant que « l’Algérie a toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale, et ce, dans le respect du droit international et des décisions onusiennes ».

« Votre visite traduit l’intérêt accordé par l’OTAN à notre région, et démontre ainsi l’importance que votre organisation confère aux efforts consentis sur le plan régional dans le domaine de la sécurité et de la stabilité des pays de la rive sud de la Méditerrané », a affirmé le Chef d’État-Major de l’ANP, ajoutant que « la compréhension mutuelle des questions actuelles permettra aux deux parties de mieux cerner les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de notre région ».

« À l’international, l’Algérie continue d’adopter une politique de neutralité »

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a également rappelé que « sur le plan international, l’Algérie continue d’adopter une politique de neutralité et veille à s’exclure des tensions qui opposent les différentes parties », assurant que « malgré cette politique de neutralité, adoptée afin de s’exclure de toute tension, l’Algérie continuera de coopérer avec tous ses partenaires dans le cadre de ses intérêts nationaux et de ses principes immuables ».

« En contrepartie, et tout en condamnant la politique de deux poids deux mesures, que la communauté internationale emploie actuellement dans le traitement des questions des peuples opprimés, l’Algérie continuera, à l’instar des autres États du monde, de coopérer avec ses alliés et ses partenaires dans le cadre de ses intérêts nationaux et de ses principes immuables », a encore déclaré le Chef d’État-Major de l’ANP.

Pour sa part, le Directeur général de l’État-Major militaire international de l’OTAN, Hans-Werner Wiermann, a salué « le rôle pivot que joue l’Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant son aide et assistance dans différents domaines aux pays du voisinage, tout en les accompagnant dans le règlement de leur situation sécuritaire » et a, à l’issue de cette rencontre, signé le livre d’or de l’État-Major de l’ANP, a précisé le communiqué du MDN.

Il convient de rappeler que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait reçu hier le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi que la délégation qui l’accompagnait, lors d’une visite qui coïncide avec le 60ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. D’ailleurs, le Ministre russe Sergueï Lavrov avait transmis une invitation du Président Vladimir Poutine au Président Tebboune, afin qu’il se rende à Moscou, dans le cadre du développement des relations entre les deux pays, dans tous les domaines.