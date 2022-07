Visite du CHU Bab El Oued : « C’est une honte », le coup de gueule de Benbouzid

En Algérie, la gestion du secteur de la santé ne cesse de susciter la polémique. Malgré le budget conséquent que l’État consacre aux hôpitaux, personnels et malades signalent chaque jour des manquements aux exigences fondamentales de l’hygiène.

Lors d’une visite de travail hier dans l’hôpital de Bab El Oued (Alger), le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a poussé un gros coup de gueule face aux conditions de travail des travailleurs

Benbouzid déplore des conditions « honteuses » et « inacceptables »

En effet, Benbouzid a dit beaucoup regretter que dans de grands hôpitaux, les chambres de garde souffrent de l’absence des conditions minimales de confort. « C’est une honte ! », s’est indigné le ministre.

De ce fait, il a appelé à équiper celles-ci au moins « d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, d’un lit et d’un téléviseur ». Surtout en ces temps de grandes chaleurs où les professionnels ont besoin d’eau et de boissons fraîches.

Déplorant la qualité infecte des repas servis dans les hôpitaux, Benbouzid a lancé: « J’ai vu des plateaux (de nourriture) donnés dans un CHU, je jure par Dieu que si on les présentait à un animal, il s’en détournerait ! » Le ministre a précisé qu’il s’agit d’un CHU dans lequel il s’était rendu la nuit.

Ensuite, Benbouzid a fait savoir que cette situation contraint le personnel de garde, notamment les femmes, à préparer leur nourriture chez elles pour la ramener sur leur lieu de travail. « Cela est inacceptable ! », a lâché le ministre, visiblement en colère.

Assurer un cadre décent aux malades et aux professionnels

Benbouzid a aussi tenu à rappeler que bien accueillir les malades et bien les traiter, assurer au personnel un cadre de travail décent, veiller au bon fonctionnement des équipements — constituent des exigences « nécessaires et indiscutables ».

Pour conclure son intervention, Benbouzid, a exprimé sa volonté de voir les professionnels de la santé travailler dans des conditions convenables afin qu’ils puissent exercer dans les meilleures dispositions psychologiques. « Nous allons leur offrir tout ce dont ils ont besoin pour bien travailler », a promis le ministre.