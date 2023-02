Visas vers la France pour Algériens : nouvelles mesures chez VFS Global

Pour déposer les demandes de visas vers la France, les ressortissants algériens font appeler au centre de traitement des demandes de visa VFS Global. Cependant, pour le dépôt de leurs dossiers, ces ressortissants sont tenus de réserver d’abord un rendez-vous.

Dans ce sillage, VFS Global vient d’annoncer de nouvelles mesures qui concernent la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas vers la France, au niveau de ces centres. Ils s’agit de ce qui ressort de son communiqué publié dans la soirée du 7 février 2023.

Prise de rendez-vous visas vers la France pour Algériens : VFS Global dévoile de nouveaux dispositifs

Dans son document, VFS Global informe de l’introduction de quelques mesures. Notamment, en ce qui concerne la prise de rendez-vous. Le centre de traitement des demandes de visas rappel de l’importance d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail correcte, lors de la création d’un compte sur sa plateforme. VFS Global rappelle que le numéro de téléphone et l’adresse e-mail personnelle seront associés à la demande de visa. Par ailleurs, il est également important de d’introduire les mêmes coordonnées au niveau de la plateforme visa France et le système de rendez-vous VFS Global.

En ce qui concerne la prise de rendez-vous pour le dépôt des dossiers de visas, VFS Global invite ses clients à se munir de l’application WattsApp. Un code QR sera envoyé à ces demandeurs pour la vérification de l’authenticité de la prise de rendez-vous. Dans le cas contraire, les clients recevront uniquement un code à usage unique via SMS.

Les demandeurs de visas vers la France sont tenus de présenter le code QR ou le SMS sur leurs téléphones personnels. Et ce, à l’entrée du centre VFS global lors du jour du rendez-vous. Le centre de traitement des demandes de visas vers la France indique que toute anomalie relative à ces mesures entrainera un refus d’accès au centre. Mais aussi, l’annulation du rendez-vous sans remboursement des frais.

Encore une fois, VFS Global met en garde contre le recours à des intermédiaires. Notamment, pour la prise de rendez-vous et la constitution du dossier de demande de visa.

