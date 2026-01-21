Visas USA en Algérie : la caution financière entre officiellement en vigueur

L’ambassade des États-Unis en Algérie a annoncé, ce mercredi 21 janvier 2026, l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure concernant les demandes de visas B1/B2, destinés aux séjours de courte durée pour les affaires et le tourisme. Désormais, certains demandeurs algériens devront verser une caution financière pouvant atteindre 15.000 dollars avant la délivrance de leur visa.

Cette décision s’inscrit dans une politique élargie du département d’État américain, qui a actualisé début janvier la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à cette obligation. Au total, 38 pays, principalement situés en Afrique et en Asie, sont concernés par cette mesure, parmi lesquels figure l’Algérie.

Une caution pouvant aller jusqu’à 15.000 dollars

Selon les autorités américaines, le montant de la caution exigée peut varier entre 5.000, 10.000 ou 15.000 dollars, en fonction du profil du demandeur. Cette somme est déterminée au moment de l’entretien consulaire, étape obligatoire dans le processus d’obtention du visa.

L’objectif affiché de cette mesure est d’encourager le respect de la durée de séjour autorisée sur le territoire américain. En effet, la caution n’est restituée au voyageur qu’après sa sortie effective des États-Unis, dans les délais fixés par le visa. En cas de dépassement de séjour ou de non-respect des conditions, la somme est retenue par les autorités américaines.

Dans son communiqué officiel, l’ambassade précise :

«À compter du 21 janvier 2026, les demandeurs algériens éligibles à un visa d’affaires ou touristique B1/B2 devront verser une caution pouvant aller jusqu’à 15.000 dollars avant que le visa ne leur soit délivré.»

Des modalités de paiement strictement encadrées

L’ambassade des États-Unis en Algérie insiste sur un point essentiel : aucun paiement ne doit être effectué avant l’entretien consulaire. Le versement anticipé de la caution ne garantit en aucun cas l’obtention du visa.

« Le versement d’une caution avant votre entretien ne garantit pas l’obtention d’un visa », souligne l’ambassade.

Après l’entretien, si la caution est exigée, un agent consulaire fournira directement au demandeur un lien sécurisé vers la plateforme officielle pay.gov, accompagnée des instructions nécessaires pour effectuer le paiement.

Cette procédure vise à éviter les fraudes et à garantir que le paiement soit effectué uniquement par les personnes concernées, dans un cadre sécurisé et officiel.

Un coût élevé pour les demandeurs algériens

Dans le contexte algérien, cette mesure représente un coût financier très important. Une caution de 15.000 dollars équivaut à environ 3,57 millions de dinars algériens, selon le taux de change du dollar sur le marché parallèle.

Cette nouvelle exigence risque de restreindre l’accès au visa américain pour de nombreux demandeurs, notamment ceux souhaitant se rendre aux États-Unis pour de courts séjours touristiques ou professionnels.

