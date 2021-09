Visas Ukraine en Algérie : ouverture d’un nouveau centre de demandes

Depuis la réouverture des frontières le 1er juin dernier ; plusieurs pays ont repris la délivrance des visas pour les Algériens. Certains ont gardé les mêmes démarches et procédures d’avant la pandémie du covid-19 alors que d’autres ont apporté quelques changements ; dont l’Ukraine.

En effet, la représentation diplomatique de l’Ukraine en Algérie a apporté quelques modifications ; avec l’ouverture d’un nouveau centre de demande visas à Oran. Ce dernier a été inauguré hier lundi avec la présence du Premier Secrétaire aux Affaires Consulaires ainsi que Consul de l’Ambassade.

Dorénavant, les Algériens résidant à l’Ouest du pays devront s’approcher de ce nouveau centre de traitements, et ce, pour toutes les demandes de visa pour l’Ukraine.

D’ailleurs, ce nouveau prestataire des visas a commencé aujourd’hui à accueillir les premiers demandeurs. À noter que ce nouveau centre de visas est le deuxième pour l’Ukraine en Algérie. Le premier a été ouvert le 21 juin 2018.

Les Algériens peuvent-ils voyager en Ukraine ?

En Algérie, les vaccins administrés proviennent essentiellement des laboratoires chinois. Il s’agit du vaccin Sinovac, et ce, bien que certains Algériens ont pu recevoir des doses de Spoutnik et d’Astrazeneca, au tout début de la campagne de vaccination.

Pour les voyageurs Algériens, la question se pose avec de plus en plus d’insistance. Dans quels pays le vaccin chinois est accepté ? Jusqu’à aujourd’hui, le vaccin Sinovac est reconnu dans six pays de l’espace Schengen. Il s’agit des Pays-Bas, de la Finlande, de la Grèce, de l’Islande, de l’Espagne et enfin de la Suisse. Il est également reconnu dans d’autres pays, dont l’Ukraine.