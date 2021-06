Visas Schengen : reprise partielle à l’ambassade d’Italie en Algérie

L’ambassade d’Italie en Algérie a annoncé, via un communiqué partagé sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, qu’elle va reprendre « partiellement le traitement des demandes de visas d’affaires Schengen pour l’Italie ». L’ambassade a ajouté dans son communiqué que cette décision intervient « en considération des derniers développements et des perspectives futures de moyen et long terme ».

L’ambassade Italienne a souligné que cette reprise, qualifiée de partielle, du traitement des demandes de visas d’affaires Schengen, a pris effet aujourd’hui, le 1er juin 2021. Selon le même communiqué de l’ambassade, « Cette initiative vise notamment à soutenir, initialement, les communautés d’affaires algérienne et italienne et la reprise économique« .

Les affaires reprennent pour VFS

Le communiqué de l’ambassade d’Italie en Algérie, paru aujourd’hui, le 1er juin 2021, a également souligné que « son partenaire VFS Global contactera, en voie prioritaire dans cette première phase, tous les titulaires d’un visa d’affaires Schengen de circulation ». Ce contact vise « une prise de rendez-vous auprès de l’un de ses centres visas actuellement ouverts (Alger, Oran, Constantine) », rapporte le même communiqué.

Les intéressés, selon ce communiqué, « seront tenus à présenter toute la documentation nécessaire pour un visa d’affaire, dont à la liste qui sera fournie par VFS Global, y compris la lettre d’invitation d’une entreprise italienne pour des voyages d’affaires en Italie ».

Toutefois, il est également mentionné qu’en raison des mesures sanitaires en vigueur en Italie et dans les autres états de l’espace Schengen, « les titulaires d’un nouvel visa Schengen, ou d’un visa Schengen toujours en cours de validité, donc, ne sont pas automatiquement autorisés à rentrer dans le territoire italien et Schengen, et doivent se conformer aux restrictions de voyage en vigueur au niveau Schengen et au niveau du pays de première entrée dans l’espace Schengen. Il appartient, en effet, à chaque voyageur de vérifier les restrictions de voyage en place avant le départ », assure le communiqué de l’Ambassade Italienne.

Pour finir, l’ambassade indique que les intéressés par cette reprise « pourrait être donc obligés à reporter éventuellement leur voyage en Italie, tout en profitant, cependant, dans le moyen et long terme du renouvellement de leur visa de circulation grâce à cette initiative de l’Ambassade d’Italie ».