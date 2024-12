Visas Schengen plus chers, contrôles renforcés… Les changements qui ont marqué les voyages en 2024

L’année 2024 a apporté de nombreux développements et changements dans les règles et les tendances de voyages dans l’espace Schengen. Du renforcement des contrôles aux frontières, aux nouvelles règles sur la citoyenneté, en passant par la hausse des frais de visa Schengen, voici les principaux changements qui ont façonné l’espace Schengen tout au long de cette année.

Selon le dernier rapport de la Commission européenne, 40% des voyageurs internationaux optent pour des destinations européennes pour leurs vacances. Cependant, ces derniers ont été fortement impactés par les nouvelles règles instaurées par les pays membres de l’espace Schengen.

Le lancement du système Entrée/Sortie reporté, les contrôles renforcés

L’Union européenne devait lancer son nouveau système d’Entrée et de sortie EES en novembre 2024. Cependant, en raison du manque de préparation de la part de certains membres de l’espace Schengen, son lancement a été reporté pour 2025.

Dès son entrée en vigueur, tous les étrangers, qu’ils soient éligibles ou non à une entrée sans visa, devront s’enregistrer en fournissant leurs données biométriques, images faciales et empreintes digitales… Ces données seront utilisées par les autorités pour suivre et surveiller les entrées en Europe.

En attendant son lancement, plusieurs pays de l’Union européenne ont décidé, au cours de l’année 2024, de renforcer les contrôles aux frontières intérieures pour empêcher l’immigration irrégulière. C’est le cas, notamment, de l’Allemagne qui a introduit des contrôles aux frontières avec tous les États voisins.

Les Pays-Bas ont, aussi, renforcé, depuis le 9 décembre 2024, les contrôles auprès de l’Allemagne et de la Belgique. Cette nouvelle mesure restera en vigueur plus de six mois. La Norvège, la France, le Danemark et la Suède ont aussi opté pour la même politique migratoire.

Hausse des frais de visa Schengen pour l’Union européenne

Un autre changement important qui a marqué les voyages durant l’année 2024 est la hausse des frais de visa Schengen. L’Union européenne a augmenté les frais de visa, en juin dernier, de 12,5%, pour presque tous les demandeurs, y compris les enfants.

Suite à l’entrée en vigueur de cette décision, les adultes qui demandent un visa Schengen doivent s’acquitter de la somme de 90 euros, au lieu de 80 euros pour recevoir le document de voyage. Par ailleurs, les frais de visa Schengen pour les enfants sont passés de 40 à 45 euros. Les catégories de voyageurs exemptés de l’obligation de visa ne sont pas concernées par cette hausse.

Dans un autre dossier, la Hongrie a relancé, le 1ᵉʳ juillet 2024, son programme de visas dorés. Ce dernier permet aux ressortissants étrangers d’obtenir la résidence hongroise en échange d’un investissement immobilier d’un montant minimum de 250 000 euros.

De son côté, la Grèce a renforcé, cette année, ses exigences en matière d’investissement pour le Golden visa. En effet, le pays a introduit un seuil d’investissement pouvant atteindre la barre des 800 000 euros.

Nouvelle loi allemande sur la citoyenneté, la Finlande durcit ses exigences

Le gouvernement allemand a adopté une nouvelle loi sur la citoyenneté, le 27 juin 2024. Cette dernière permet de faciliter l’obtention du passeport allemand pour les ressortissants étrangers et autorise désormais la possibilité d’avoir plusieurs nationalités.

Depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, les ressortissants étrangers peuvent demander la nationalité allemande après cinq ans de résidence dans le pays, contre huit dans le passé. Les délais d’attente ont été aussi accélérés pour permettre à ces étrangers d’obtenir ce document plus rapidement.

Contrairement à l’Allemagne, la Finlande a décidé de durcir ses exigences pour l’obtention de la citoyenneté et de prolonger la période de résidence requise pour l’obtention de son passeport. Par conséquent, les candidats à la citoyenneté finlandaise doivent désormais prouver qu’ils résident légalement dans le pays depuis huit ans au lieu des cinq années précédentes.

2024, l’année de l’immigration professionnelle

Face à la pénurie de main d’œuvre que connaissent plusieurs pays Schengen, la Commission européenne a enregistré une hausse de l’immigration professionnelle en 2024. Selon les dernières données, le nombre de permis de travail accordés à des ressortissants étrangers a augmenté.

C’est le cas en Suède qui a accordé un total de 23 870 autorisations de travail à des travailleurs étrangers. Par ailleurs, entre janvier et septembre 2024, la Roumanie a délivré 77 426 permis de travail à des travailleurs non européens, tandis qu’entre janvier et août 2024, l’Irlande a délivré 27 181 permis de travail à des étrangers souhaitant entrer sur son territoire à des fins de travail.

En Allemagne, le nombre de visas de travail délivrés en 2024 a augmenté de 23% par rapport à 2023.

