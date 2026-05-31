Visas Schengen : les Algériens moins recalés en 2025, ces pays qui disent le plus souvent non

Moins de blocages pour les voyageurs algériens : le taux de refus des visas Schengen de court séjour a reculé en 2025. C’est ce que révèlent les dernières données officielles de la Commission européenne, marquant une nette amélioration par rapport à l’année passée.

Les chiffres des visas Schengen pour 2025 réaffirment le poids majeur de l’Algérie dans le trafic consulaire vers l’Europe. Avec plus de 416 000 demandes enregistrées et près de 128 000 rejets, le pays s’impose comme l’un des moteurs de la demande sur le continent africain, un marché largement capté par deux destinations phares : la France et l’Espagne.

Ces statistiques reflètent une réalité quotidienne éprouvante pour les Algériens : course aux rendez-vous, critères d’attribution stricts, inégalités selon les pays sollicités et incertitude totale quant à l’issue de la demande.

Plus de 416 000 demandes de visa Schengen déposées par les Algériens en 2025

Selon les données publiées le 28 mai 2026 par la Commission européenne, les consulats de l’espace Schengen en Algérie ont enregistré 416 739 demandes de visas de court séjour en 2025. Ce volume massif propulse l’Algérie au 8e rang mondial des pays les plus demandeurs de visas vers l’Europe.

Sur ce total, 284 267 visas ont été accordés, incluant 95 918 visas à entrées multiples (soit environ 33,7 % des visas délivrés). C’est un indicateur clé : ce précieux sésame est le plus convoité par les voyageurs réguliers. Qu’il s’agisse de familles séparées par la Méditerranée, d’entrepreneurs, d’étudiants ou de professionnels contraints à des déplacements fréquents, la flexibilité de ce visa reste cruciale.

L’envers du décor reste cependant marqué par le poids des rejets. En 2025, les consulats Schengen en Algérie ont opposé 127 936 fins de non-recevoir. Rapporté au volume global des demandes, ce chiffre signifie que près d’un dossier sur trois s’est soldé par un échec, fixant le taux officiel de non-délivrance à environ 31 %.

L’Algérie occupe une position paradoxale à l’échelle internationale : elle est à la fois l’un des marchés consulaires les plus dynamiques et l’un des plus touchés par les rejets. En volume global de refus pour 2025, le pays se classe au troisième rang mondial, devancé uniquement par la Turquie et l’Inde, et devançant son voisin marocain.

L’Espagne et la France reçoivent le plus de demandes algériennes

Un duo de tête écrase littéralement le marché : la France et l’Espagne captent la quasi-totalité des demandes de visas Schengen en Algérie. En 2025, leurs consulats ont centralisé 368 315 dossiers, soit près de 88 % du volume national. Dans le détail, Paris mène largement la danse avec 248 681 demandes, suivie par Madrid qui en comptabilise 119 634.

Le classement par consulat met en lumière une fracture nette entre le bloc franco-espagnol et le reste de l’Europe :

France (Alger) : 141 885 demandes (leader incontesté).

Espagne (Alger) : 66 803 demandes.

France (Annaba) : 57 130 demandes.

Espagne (Oran) : 52 831 demandes.

France (Oran) : 49 666 demandes.

Par ailleurs, derrière ces cinq géants, l’activité consulaire chute drastiquement. L’Allemagne franchit tout juste la barre des 11 000 dossiers (11 517), suivie par la Belgique (8 935) et les Pays-Bas (6 509). Sous le seuil des 3 000 demandes, on retrouve un peloton regroupant la Pologne, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Grèce, la Hongrie et la Bulgarie.

Les données de 2025 révèlent que les plus forts taux de refus se cachent parfois derrière de petits guichets. C’est le cas de Malte, qui affiche une intransigeance rare en opposant 2 240 refus à un minuscule volume de 2 738 demandes. Les Pays-Bas se montrent presque aussi hermétiques avec 4 471 avis défavorables sur 6 509 dossiers. La même tendance au filtrage ultra-sévère s’observe pour le Portugal, la Hongrie et la Grèce, qui rejettent plus de la moitié (voire près des deux tiers) des demandes qui leur sont soumises.

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