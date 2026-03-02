Visas Schengen : ce pays passera au tout numérique dès mi-2026

L’Italie franchit une nouvelle étape dans la gestion de l’immigration : d’ici mi-2026, les demandes de visas (court et long séjour) deviendront 100 % numériques. Ce nouveau système unifié met fin aux dossiers papier et aux saisies répétitives.

Dès le deuxième trimestre 2026, l’Italie dématérialisera l’ensemble de ses procédures de visa grâce à une plateforme numérique unique. Ce portail e-visa, fruit d’une collaboration entre les ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur, couvrira aussi bien les séjours Schengen (type C) que les permis nationaux de longue durée (type D).

En permettant le remplissage de formulaires intelligents, le téléchargement de documents et le paiement en ligne, cette initiative place l’Italie à l’avant-garde de la mobilité européenne « sans papier », simplifiant ainsi radicalement le travail des entreprises et le parcours des voyageurs.

L’Italie passera au tout numérique pour les visas Schengen d’ici le deuxième trimestre 2026

Bien que le recueil des données biométriques (empreintes et photos) demeure pour l’instant une étape physique obligatoire au sein des consulats, l’essentiel des formalités administratives est désormais dématérialisé.

À plus long terme, les autorités envisagent de remplacer ces rendez-vous en présentiel par une vérification d’identité à distance, ciblant en priorité les voyageurs fréquents présentant un faible risque, bien que ce dispositif ne soit pas attendu avant plusieurs années.

En complément, l’Italie renforce ses infrastructures aéroportuaires à Rome-Fiumicino et Milan-Malpensa en augmentant le nombre de portiques automatisés. Ce déploiement anticipe l’entrée en vigueur des nouveaux dispositifs de sécurité de l’Union européenne, à savoir le Système d’Entrée/Sortie (EES) et le futur système d’autorisation de voyage ETIAS.

Réduire les délais de traitement des visas

Cette nouvelle infrastructure numérique repose sur des formulaires intelligents, le dépôt de pièces justificatives dématérialisées et le paiement électronique des frais. Côté administration, les agents consulaires disposeront d’un tableau de bord centralisé, interconnecté en temps réel avec les fichiers de police et les systèmes européens (VIS, ETIAS).

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette nouvelle plateforme permettra de ramener les délais de traitement des visas d’affaires de 15 jours à moins de dix jours. Les phases pilotes réalisées au consulat de New York ont déjà démontré l’efficacité du système, avec une réduction de 40 % des erreurs administratives liées à la gestion des dossiers.

