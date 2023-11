Visas Schengen : 5 pays européens qui ouvrent la voie pour les nomades numériques

Parmi les tendances les plus suivies en ce moment par plusieurs pays dans le monde, le nomadisme numérique. D’après une récente étude de l’Organisation mondiale du tourisme, l’essor des visas pour les télétravailleurs s’est accompagnée d’une augmentation du nomadisme numérique.

L’étude qui couvre 54 destinations populaires conclut que près de la moitié des pays dans le monde s’ouvrent aux nomades numériques et tentent de suivre cette tendance du marché.

Près de la moitié des pays dans le monde s’ouvrent aux nomades numériques

Selon cette étude publiée par l’organisation mondiale du tourisme, un visa nomade numérique permet à son détenteur de vivre et de travailler à l’étranger tout en gardant son emploi ou en ayant une activité de travailleur indépendant pour des employeurs ou des clients dans son pays d’origine ou un autre pays. Les résultats de ces études ont tiré les conclusions suivantes :

47% des destinations offrent un visa nomade allant jusqu’à un an ;

39% de ces pays exonèrent les nomades numériques des imports ;

17 % de ces destinations ne fixent pas d’exigences minimales de revenus ;

80% de ces destinations traitent les demandes de visa en un délai d’un mois ;

Et enfin, 6% de ces pays n’appliquent pas de frais de demandes de visa.

En plus des avantages que procure ce type de visa pour les détenteurs, ces pays optent pour le système de visa nomade numérique pour attirer les professionnels des secteurs des industries créatives et de la technologie.

Ces pays proposent des visas pour les nomades numériques

Tout comme le Canada, qui compte parmi ses plus récents programme d’immigration, un programme qui vise à rendre le pays plus attractif pour les nomades numériques, plusieurs pays en Europe, ont adopté la même stratégie pour pallier la crise de main d’œuvre. En Europe, la priorité est souvent donnée aux ressortissants des pays hors l’UE.

Ainsi, l’Espagne et la république Tchèque sont les derniers à avoir abordé le système de visa nomade numérique. Cependant, en Espagne, les critères sont plus restrictifs et le candidat doit justifier d’un an de travail en nomade dans le domaine et de l’informatique et des télécommunications.

L’Allemagne compte aussi parmi cette liste qui propose des visas nomades numériques. Par ailleurs, la mise en place de la nouvelle « Chancenkarte », une sorte de carte d’opportunité à points adoptée dans le cadre de la nouvelle loi d’immigration, révolutionnera ce type de visa.

Un autre pays européen qui s’intéresse aux nomades numériques est la Croatie, plus particulièrement les ressortissants des pays hors UE. Ce pays exige un minimum de 2 540 euros par mois ou 30 000 euros en banque pour rester 12 mois sur son territoire.

Cette liste des pays européens se poursuit avec l’Estonie qui veut attirer les nomades numériques qui ne possèdent pas la nationalité ni la résidence permanente de l’un des pays de l’UE. Parmi les exigences de ce pays, avoir un minimum de 4 500 euros hors taxes, pour un visa valable uniquement un an.

| À LIRE AUSSI :

>> Immigration : l’UE veut faciliter l’octroi du statut de résident de longue durée

>> Immigration : voici les métiers qui facilitent l’obtention d’un visa pour l’Allemagne