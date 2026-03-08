Visas pour l’Italie : près de 50 % des demandes d’Algériens rejetées, voici pourquoi

Près de 50 % des demandes de visas Schengen déposées par des Algériens auprès de l’Italie sont rejetées chaque année. Selon une source diplomatique citée par le quotidien Echorouk samedi 7 mars, les raisons de ce taux de refus important ont enfin été clarifiées.

Chaque année, environ 25 000 Algériens tentent d’obtenir un visa pour l’Italie, plaçant le pays au troisième rang des demandes derrière la France et l’Espagne. Cependant, une demande sur deux se solde par un refus.

Près de 50% des demandes de visa italien exprimées par les Algériens refusées

Le taux de rejet atteint 50 %, une proportion exceptionnellement haute qui s’écarte des standards habituels pour ce genre de formalités. La même source précise que ce taux de rejet record est le résultat direct de pratiques frauduleuses. Des réseaux tiers proposent en effet de constituer des dossiers contre rémunération, y introduisant fréquemment des pièces falsifiées.

La multiplication des dossiers falsifiés contraint les autorités italiennes à une vigilance accrue. Le renforcement des procédures d’examen, préalable à toute décision, est désormais la cause principale de ce taux de rejet particulièrement élevé.

Selon les autorités consulaires, des intermédiaires peu scrupuleux et certaines agences monnaient de fausses garanties de succès. Ils font miroiter aux candidats algériens une procédure simplifiée en échange de sommes d’argent, alors qu’ils ont recours à des méthodes frauduleuses.

Les intermédiaires pointés du doigt

La source diplomatique rappelle que ces intermédiaires ne possèdent aucune habilitation officielle. Leurs conseils, souvent erronés, poussent les postulants à soumettre des dossiers non réglementaires. En conséquence, le renforcement des contrôles conduit au rejet automatique de toute demande suspecte, expliquant mécaniquement l’envolée du taux de refus.

Par ailleurs, la source diplomatique insiste sur le fait que l’attribution des visas relève uniquement des instances officielles. Elle précise qu’aucun intermédiaire n’est habilité à intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le circuit de traitement des dossiers.

Les autorités italiennes incitent les ressortissants algériens à se référer exclusivement aux canaux officiels et aux prestataires agréés. Cette vigilance est le seul moyen de se prémunir contre les escroqueries et de garantir la conformité d’un dossier, optimisant ainsi ses chances de succès.

