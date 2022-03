Visas pour l’Italie : l’ambassade donne des nouvelles

De nombreux pays ont rouvert leurs frontières à l’international ou allégé leurs conditions d’entrée.

Dans un communiqué diffusé par l’ambassade d’Italie en Algérie, celle-ci affirme la reprise de l’étude des demandes de Visas pour entrer sur le territoire italien et ce dès le dimanche 6 mars 2022. D’après ce qui a été dit, tous les types de demandes de visas seront prises en considération, y compris celles qui sont touristiques.

De ce fait, toute personne voulant obtenir un visa pour l’italie devra prendre contact avec VFS Global Algérie, pour l’obtention d’un rendez vous via leur site internet officiel ( https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/ita ) ou meme avoir un complément d’information quant aux procédures.

Afin de faciliter l’accès aux demandeurs de visa dans la wilaya d’Adrar, l’ambassade d’Italie avait pris la décision de rouvrir son centre d’octroi de visas dans ladite wilaya.

L’Italie annonce ses nouvelles mesures d’entrée

Suite aux recommandations de l’Union européenne , le conseil européen a donné son accord pour que les États membres retirent certaines conditions d’entrée mises en place pour les pays tiers. Quelques pays allègent déjà leurs conditions, et l’Italie en fait partie, en effet d’après les informations communiquées sur le site schengenvisainfo.com certains changements ont été opérés.

Le ministre de la Santé italien Roberto Speranza a d’ailleurs révélé que des règles d’entrée identifiées seraient appliquées pour l’ensemble des arrivants même ceux venant de pays extérieurs à l’Union européenne .

Les voyageurs ne seront donc plus obligés de présenter un motif impérieux ni de subir de test à l’arrivée et ce dès le 1er mars 2022. Ils devront néanmoins être munis d’un schéma vaccinal de vaccination reconnu par l’Agence européenne des médicaments.

Il est aussi possible de présenter un “certificat de guérison » document valable pour accéder au territoire, à condition que la personne ait été testée positive à la COVID-19 dans les 180 derniers jours qui précédent le voyage.