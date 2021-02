Visas pour les algériens : Ce que propose un député français

M’jid El Guerrab, le député des Français de l’étranger, dont la circonscription s’étend à l’Afrique du Nord et à l’Afrique de l’Ouest, a fait plusieurs propositions qui visent à faciliter l’octroi des visas pour les demandeurs africains, et notamment Algériens.

En effet, et durant un entretien exclusif avec le média français Le Petit Journal, M’Jid El Guerab s’est exprimé sur plusieurs points qui affectent la fluidité du processus de délivrance de visas pour les demandeurs qui habitent les pays Africains.

Le député Français n’avait pas caché que rejoindre le territoire français pour les citoyens africains est devenu un vrai parcours de combattant. Ces derniers sont en effet confrontés à plusieurs problèmes, comme la bureaucratie. Le député avait également déclaré que le visa est devenu un enjeu diplomatique.

Les propositions de M’jid El Guerrab

Le député français, pour faire face aux nombreux problèmes auxquels la fluidité du processus des visas est confrontée, propose de mettre en place plusieurs solutions qui vont apporter un nouveau souffle dans la politique des visas française, à l’égard des pays Africains, dont l’Algérie.

Parmi les solutions proposées par ce député, figure l’instauration d’un système de garant, mais aussi la délivrance de plus de passeports talents, et de plus de visa multi-entrées. Le but principal du député c’est avant tout de « fluidifier et faciliter la circulation » des demandeurs de visas africains, surtout ceux qui ne présentent pas de « risque migratoire ».

Parmi les solutions proposées par Majid El Guerrab figure également « la possibilité d’obtenir un visa en 48 h pour certains pays africains ». Dans son interview avec le journal français, le député déclare que c’est déjà le cas en Chine, alors « pourquoi pas demain au Maroc ? En Algérie ? En Tunisie ? ».

Le cas des multi-demandeurs a également été évoqué par le député. Il avait confié qu’il veut que les personnes ayant demandé plusieurs fois des visas, et qui ont pu respecter la durée de leurs séjours, ne doivent pas être traités comme ceux qui demandent un visa pour la première fois.

M’jid El Guerrab a également précisé que les chefs d’entreprises, les enseignants, les fonctionnaires, qui ne viennent en France que dans le cadre d’un séjour de quelques jours seulement, doivent également bénéficié d’un octroi de visa dans un temps qui ne dépasserait pas les 48 h.