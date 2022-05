Visas pour le Portugal : TLS Contact publie une annonce importante

Le TLS Contact a publié, en ce dimanche 15 mai 2022, une information importante sur les demandes de visa à destination du Portugal. En effet, ce centre a fait savoir qu’à partir de ce lundi 16 mai 2022, les Algériens auront à nouveau la possibilité de solliciter un visa pour le Portugal.

« TLS Contact vous informe qu’à partir du Lundi 16 Mai 2022, le centre TLS Contact à Alger accueillera à nouveau les demandeurs de visa pour le Portugal. » a publié le prestataire sur son site. Il précise que sa structure d’accueil dédiée aux demandes de visa à destination du Portugal à Alger est accessible du dimanche au mercredi de 8h à 16h.

Ceux qui désirent faire leur demande de visa pour le Portugal dès demain sont priés de fixer un rendez-vous sur le site web de TLS Contact. « Le rendez-vous se fait exclusivement en ligne », souligne la même source. En revanche, TLS Contact informe que les services de retour des passeports sont opérationnels du lundi jusqu’au mercredi de 8h00 à 16h00.

Services supplémentaires à disposition des demandeurs de visas pour le Portugal

Il rappelle en outre que différents services supplémentaires sont mis à la disposition des demandeurs de visa vers le Portugal. Néanmoins, il spécifie que ces prestations ne confèrent pas « le droit à l’obtention d’un visa, ni à un rendez-vous plus proche ou à un traitement plus rapide du dossier par l’ambassade du Portugal. »

Le centre signale également sur son site internet que le paiement des frais de visa et des droits de service ne permet pas de garantir la délivrance d’un visa. Tant les droits de visa que les frais de service sont non remboursables et non cessibles si la demande de visa est refusée par l’administration ou que le demandeur renonce à sa demande.

Ces frais de service sont fixés à 3 720,00 DA et sont à payer obligatoirement pour toute demande de visa. “Le montant des frais de service a été décidé en accord avec l’Ambassade du Portugal en Algérie et correspond aux différents services de TLS contact.”, autrement dit : réception des dossiers de demande de visa, le traitement des informations, le recueil de renseignements, la prise de rendez-vous, etc.

Pour la prise en charge des demandes de visa à destination du Portugal dans un « espace dédié avec moins de files d’attente », TLS Contact prévoit le “Premium Lounge” au prix de 3500 da. De même, le centre indique sur son site internet, qu’un service “ Retour Courrier Express” et un autre de notification SMS sont disponibles pour un prix de 1200 DA et 200 DA respectivement.