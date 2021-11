Visas pour le Portugal aux Algériens : TLS contact reprend du service

Depuis l’installation de la pandémie du coronavirus, TLS contact et VSF global ont dû arrêter la prise et le traitement des dossiers de Visa. La reprise de ces agences s’est faite progressivement, et c’est le tour des demandeurs de visa pour le Portugal d’en bénéficier car la reprise est fixée pour ce lundi 22 novembre 2021.

Le dépôt du dossier de demande de visa pour le Portugal sera fait tous les lundis et mercredis de 08h00 à 15h00.

Toujours dans le cadre de demande de visa en situation de Covid, les personnes les plus appropriés à recevoir une réponse positive sont les demandeurs de visa d’affaires court séjour et les demandeurs d’un court séjour famille citoyen de l’union européenne.

Quels sont les documents à fournir pour le dossier de visa Schengen pour le Portugal ?

Si vous souhaitez partir pour affaire, ou pour rendre visite à la famille, la procédure de demande de visa débute de la même manière.

Tout d’abord le demandeur de via devra créer un profil sur le site de TLS contact en remplissant toutes informations requises. Un rendez-vous sera programmé, le mail contenant le rendez-vous devra être présenté le jour de l’entretien.

Il faudra ensuite remplir un formulaire de demande de visa et le signer. Si la demande est effectuée par un mineur, ce dernier doit présenter la signature de son tuteur sur son formulaire. Une photo et le passeport qui doit être valide durant au moins 3 mois de la fin de la demande de visa sont aussi requis.

Le dossier devra contenir aussi la copie de votre passeport, anciens visas, et la réservation du billet aller-retour.

Une condition qui n’est pas des moindres pour la validation du dossier, c’est la certification et la preuve d’une bonne situation financière et professionnelle et ceci en présentant les relevés bancaires les plus récents.